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۲ مرداد ۱۳۸۹، ۱۸:۲۴

هفت عنوان کتاب به نام دانشگاه گلستان چاپ شد

گرگان - خبرگزاری مهر: سرپرست دانشگاه گلستان گفت: تاکنون هفت عنوان کتاب به نام دانشگاه گلستان در سراسر کشور چاپ و منتشر شده است.

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، ابوالفضل رنجبر نوعی ظهر شنبه در آئین دومین سالگرد تاسیس این دانشگاه در گرگان افزود: همچنین انتشار مجله علمی و پژوهشی با مشارکت هفت دانشگاه در دست اقدام است.

وی اظهار داشت: عقد تفاهمنامه بین دانشگاه و سازمان گسترش و نوسازی برای ایجاد مراکز کسب و کار کوچک به مبلغ سه هزار میلیون ریال، امضای تفاهمنامه با شرکت شهرکهای صنعتی از دیگر فعالیتهای پژوهشی این دانشگاه است.
 
وی خاطرنشان کرد: تعداد رشته های این دانشگاه 41 رشته است که در مقطع کارشناسی تعداد رشته ها جذب و رشد بیشتری داشته است.
 
رنجبر نوعی، تعداد اعضای هیئت علمی این دانشگاه را 78 نفر اعلام کرد و گفت: برای 55 نفر جدید نیز در سال جاری مجوز استخدامی اخذ می شود.
 
رئیس دانشگاه گلستان تعداد بورسیه این دانشگاه در سال قبل را 33 مورد اعلام کرد و افزود: در این بخش در سال جاری نیز برنامه هایی در دست اقدام است.
 
وی عنوان کرد: راه اندازی کتابخانه دانشگاه فنی و مهندسی گرگان، دانشکده علوم انسانی در ساختمان الغدیر، راه اندازی سیستم جستجوی آنلاین منابع کتابخانه ای، راه اندازی و مدیریت شبکه دولت و راه اندازی کتابخانه دیجیتال و تحت وب از دیگر فعالیتهای این دانشگاه بوده است.
 
وی یادآورشد: راه اندازی سایت مرکز رشد، عقد قرارد دارد پژوهشی با وزارت صنایع از دیگر اقدامات پژوهشی در این دانشگاه است.
کد مطلب 1122273

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