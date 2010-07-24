صنعت ایران در جایگاه نوزدهم جهان قرار گرفت

به گزارش خبرنگار مهر در همدان، محمد رضا پیشرو پیش از ظهر شنبه در ستاد تسهیل امور پشتیبانی واحدهای تولیدی و شهرکهای صنعتی استان همدان اظهار داشت: دولت در راستای حل مشکلات واحدهای صنعتی و معدنی و بر اساس اصل 127 قانون ستاد تسهیل امور پشتیبانی واحدهای تولیدی را تشکیل داد که در این زمینه مصوبات این جلسات لازمالاجرا است.
پیشرو با بیان اینکه اختیارات ویژهای به وزارت صنایع و معادن با محوریت وزیر صنایع و معادن داده شده است، گفت: بر این اساس به منظور حل سریعتر مشکلات اجرایی واحدهای تولیدی، صنعتی و معدنی و شهرکهای صنعتی، مقرر شد تا ستادی به ریاست وزیر صنایع و معادن و با حضور معاونان و مدیران آن تشکیل شود.
معاون وزیر صنایع و معادن افزود: این ستاد متشکل از وزارتخانه و نمایندگان تامالاختیار وزارت امور اقتصادی و دارایی در زمینه امور مالیاتی و امور گمرکی، وزارت نیرو، وزارت کار و امور اجتماعی، سازمان تأمین اجتماعی، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و بانکهای عامل کشور است که استان همدان سیزدهمین استان کشور در این ارتباط است.
پیشرو استان همدان را استانی با قابلیت بالا در عرصه صنعت و معدن دانست و اظهار داشت: بخش کشاورزی و صنایع تبدیلی همدان جزو ظرفیتهای بالای استان محسوب میشود.
اکثر صنایع واحدهای تولیدی در کشور، بانک محور است
وی مشکلات استان همدان در امور بانکی را منابع محدود بانکی دانست و افزود: بیشتر صنایع واحدهای تولیدی، بانک محور است و کمبود منابع بانکی تنها مشکل استان همدان و سایر استان ها نیست و در مرکز نیز مطرح است.
معاون وزیر صنایع و معادن خاطر نشان کرد: ظرفیتهای استان همدان بسیار بالاست که در این راستا باید ظرفیتهای بالقوه را به بالفعل تبدیل کرد و این امر مستلزم توجه در عرصه صنعت و معدن است.
وی با بیان اینکه دولت به توانمندسازی و ارتقای کیفی مناطق محروم اهتمام میورزد، گفت: در دو سال گذشته رشد صنعتی استان همدان با توجه به ظرفیتها، قابلیتهایی و برخورداری از نیروهای متخصص مناسب بوده و این استان می تواند گامهای مؤثری را در عرصه صنعت و معدن بردارد و سهم خود را در کشور ارتقا دهد.
نظر شما