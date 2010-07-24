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۲ مرداد ۱۳۸۹، ۱۴:۳۵

انتشار رباعیات عمر خیام به زبان لزگی در مسکو

انتشار رباعیات عمر خیام به زبان لزگی در مسکو

رباعیات حکیم عمر خیام برای اولین بار از سوی دکتر نظامی عبدالحمیداف استاد انستیتو فیزیک، به‌صورت منظوم به زبان لزگی ترجمه و از سوی انتشارات ازبوکا در مسکو منتشر شد .

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر عبدالحمیداف در نشستی که با کارشناس فرهنگی رایزنی ایران در مسکو داشت اظهار داشت: من عاشق اشعار فارسی و معانی ژرف آن‌ هستم و همیشه آرزو داشتم  بتوانم اشعار شعرای بزرگ پارسی‌گوی را به زبان لزگی که زبان مادری من است به‌صورت منظوم برگردانم.

وی همچنین از اشتیاق و علاقه خود برای فراگیری بهتر زبان فارسی برای درک صحیح این مفاهیم یاد کرد و گفت: امیدوارم با یادگیری زبان فارسی دیگر نیازی برای مراجعه به ترجمه‌ها نداشته باشیم.

عبدالحمیداف  ضمن هدیه دو نسخه از ترجمه رباعیات عمر خیام به رایزنی فرهنگی، برای رونمایی رسمی این اثر از رایزن فرهنگی کشورمان دعوت رسمی به‌عمل آورد.

در ادامه کارشناس فرهنگی رایزنی کشورمان ضمن تجلیل از زحمات این مترجم برای برگردان و انتشار این اثر فاخر، اظهار امیداواری کرد که فعالیت وی برای ترجمه اشعار دیگر شعرای بزرگ  پارسی‌گوی ادامه یابد.
 

کد مطلب 1122285

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