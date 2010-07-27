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۵ مرداد ۱۳۸۹، ۹:۴۶

کلام روز

کلام روز

خبرگزاری مهر - گروه دین و اندیشه: والدین از ارج، قرب و ارزش بالایی برخوردار هستند و توجه به آنها همراه با محبت و خلوص نیست، سفارشی دینی است که برکات بسیاری در پی دارد.

آیه روز:

وَقَضَى رَبُّکَ أَلاَّ تَعْبُدُواْ إِلاَّ إِیَّاهُ وَبِالْوَالِدَیْنِ إِحْسَانًا إِمَّا یَبْلُغَنَّ عِندَکَ الْکِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ کِلاَهُمَا فَلاَ تَقُل لَّهُمَآ أُفٍّ وَلاَ تَنْهَرْهُمَا وَقُل لَّهُمَا قَوْلًا کَرِیمًا .

و پروردگار تو مقرر کرد که جز او را مپرستید و به پدر و مادر [خود] احسان کنید اگر یکى از آن دو یا هر دو در کنار تو به سالخوردگى رسیدند به آنها [حتى] اوف مگو و به آنان پرخاش مکن و با آنها سخنى شایسته بگوى .

سوره اسراء، آیه 23

حدیث امروز:

حضرت رسول (ص):

بر الوالدین یزید فی العمر والکذب ینقص الرزق والدعاء یرد القضاء .

نیکی با پدر و مادر عمر را افزون کند ، و دروغ روزی را کاهش دهد ، و دعا قضا را دفع کند .

کنز العمال ، ج 16 ، ص 466 ، ح 45475

کد مطلب 1122298

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