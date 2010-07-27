آیه روز:

وَقَضَى رَبُّکَ أَلاَّ تَعْبُدُواْ إِلاَّ إِیَّاهُ وَبِالْوَالِدَیْنِ إِحْسَانًا إِمَّا یَبْلُغَنَّ عِندَکَ الْکِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ کِلاَهُمَا فَلاَ تَقُل لَّهُمَآ أُفٍّ وَلاَ تَنْهَرْهُمَا وَقُل لَّهُمَا قَوْلًا کَرِیمًا .

و پروردگار تو مقرر کرد که جز او را مپرستید و به پدر و مادر [خود] احسان کنید اگر یکى از آن دو یا هر دو در کنار تو به سالخوردگى رسیدند به آنها [حتى] اوف مگو و به آنان پرخاش مکن و با آنها سخنى شایسته بگوى .

سوره اسراء، آیه 23

حدیث امروز:

حضرت رسول (ص):

بر الوالدین یزید فی العمر والکذب ینقص الرزق والدعاء یرد القضاء .

نیکی با پدر و مادر عمر را افزون کند ، و دروغ روزی را کاهش دهد ، و دعا قضا را دفع کند .



کنز العمال ، ج 16 ، ص 466 ، ح 45475