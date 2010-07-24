30 میلیارد ریال برای ایجاد زیرساختهای گردشگری ایلام اختصاص یافت

به گزارش خبرنگار مهر، مسعود اسکندری ظهر شنبه در محل این اداره در جمع خبرنگاران اظهار داشت: 30 میلیارد ریال اعتبار سالانه برای ایجاد زیرساختهای گردشگری در استان ایلام از محل اعتبارات ملی هزینه می شود.

وی بیان داشت: این میزان اعتبار صرف زیرساختهای برق و آب و جاده می شود.

اسکندری با بیان اینکه تاکنون مطالعه اولیه 14 منطقه گردشگری در استان صورت گرفته است، گفت: در هشت شهرستان استان بجز شهرستان ملکشاهی اقدامات سرمایه گذاری و درخواست واگذاری مناطق گردشگری صورت گرفته است و مناطق گردشگری سرابله، امامزاده سید عبد اله، تنگ شمشیر، مله پنجاب ، شهر تاریخی دره شهر از جمله این مناطق است.

وی همچنین گفت: علاوه بر مناطق چهارده گانه گردشگری توسعه اردوگاههای گردشگری مهران و سرابله ایجاد 10 مجتمع بین راهی برای گردشگران در دست اقدام است.

استان ایلام دارای هزار و 500 اثر شناسایی شده تاریخی و فرهنگی است که 694 اثر تاریخی و فرهنگی به ثبت ملی رسیده است.