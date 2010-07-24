جودوکاران اعزامی به مسابقات جهانی معرفی شدند

به گزارش خبرنگار مهر، رقابتهای انتخابی تیم ملی جودو صبح امروز (شنبه ) در حضور علیرضا امینی رئیس فدراسیون جودو، کادر فنی و اعضای کمیته فنی در سالن شهید افراسیابی برگزار شد که در نهایت نفرات اول اوزان مختلف که قرار است در رقابتهای جهانی شرکت کنند مشخص شد.

در وزن 60- کیلوگرم سه جودوکار به اسامی مصطفی دلیریان، ناصر ناصری پور و قنبرعلی قنبری شرکت داشته که در نهایت این قنبری بود که به عنوان نفر برتر این وزن انتخاب شد.

وحید سرلک دیگر جودوکار این وزن به دلیل حضور در مسابقات بوندسلیگای آلمان نتوانست در مسابقات انتخابی این وزن حضور پیدا کند. سرلک اگر می خواهد به مسابقات جهانی اعزام شود باید با قنبری مبارزه کند.

در وزن 66- کیلوگرم در غیاب آرش میراسماعیلی، مسعود حاجی‌آخوندزاده که در دوران اوج خود بارها مقابل محسن غفار ضربه فنی شده بود ، یکبار دیگر شکست مقابل این جودوکار را تجربه کرد تا غفار جواز سفر به ژاپن را دریافت کند.

در وزن 73- کیلوگرم ذکریا مرادی غیبت داشت. در این وزن علی معلومات، حسن رسول‌زاده، محمد سعیدی و عرفان محبی مبارزه کردند و در پایان این معلومات بود که به عنوان اول انتخاب شد.

چهار جودوکار حاضر در وزن 81- کیلوگرم به اسامی محمد جمالی، حامد ملک محمدی، ایرج امیرخانی و علی دهقانی‌فرد بایکدیگر مبارزه کردند که در نهایت محمد جمالی به عنوان جودوکار برتر این وزن شناخته شد. شکست ملک محمدی با یک اخطار مقابل جمالی نکته مهم این وزن بود.

ضمن اینکه ایرج امیرخانی در مبارزه با جمالی در حالیکه تا ثانیه های پایانی پیش بود با رای داوران بازنده اعلام شد تا امیرخانی به شدت به قضاوت داوران معترض باشد.

امیرخانی در گفتگو با خبرنگار مهر در مورد علت اعتراض خود حاضر به گفتگو نشد ولی در جمله ای کوتاه گفت: من مبارزه را بردم ، جودو بماند برای آنها که می خواهند نفرات مورد نظر خود را به تیم ملی تحمیل کنند.

در وزن 90- کیلوگرم مسعود جلیلوند با برتری مقابل حسین قمی برنده این وزن انتخاب شد و در وزن منهای 100 کیلوگرم جواد محجوب موفق به شکست مهران جلالی شد تا نفر برتر این وزن انتخاب شود. جواد محجوب با پیروزی در این دیدار می بایست بعد از پایان محرومیت احسان رجبی، مسابقه انتخابی دیگری با این جودوکار برگزار کند. رقابت های وزن به اضافه 100 کیلوگرم به دلیل حضور محمدرضا رودکی در مغولستان برگزار نشد.

در رقابتهای انتخابی تیم ملی جودو به نظر می رسید هنوز برخی داوران با قوانین جدید آشنا نشده اند و برخی نتایج و اعتراضات به نحوه قضاوتها حکایت از آن داشت.

بر اساس نظر کادر فنی قرار است نفرات برتر اوزان مختلف به مسابقات جهانی ژاپن اعزام شوند. هرچند احتمال اعزام تیم با ترکیب ناقض همانند سال گذشته بالاست.

رقابتهای جودو قهرمانی جهان اواخر شهریور در توکیو برگزار خواهد شد. نفرات برتر اوزان مختلف عبارتند از:

وزن 60- کیلوگرم:

1- قنبرعلی قنبری 2- مصطفی دلیریان 3- ناصر ناصری پور

وزن 66- کیلوگرم:

1- محسن غفار 2- مسعود حاجی آخوندزاده

وزن 73- کیلوگرم:

1- علی معلومات 2- محمد سعیدی 3- عرفان محبی 4- حسن رسول زاده وزن 81- کیلوگرم:

1- محمد جمالی 2- حامد ملک محمدی 3- ایرج امیرخانی 4- علی دهقانی فرد

وزن 90- کیلوگرم:

1- مسعود جلیلوند 2- حسن قمی وزن 100- کیلوگرم: 1- جواد محجوب 2- مهران جلالی