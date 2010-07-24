محدودیتهای ترافیکی اطراف مسجد جمکران و محورهای قم اعلام شد

به گزارش خبرنگار مهر در قم، فرمانده پلیس راه استان قم ظهر شنبه به مناسبت فرارسیدن نیمه شعبان و حضور خیل زائران در مسجد جمکران و شهر قم در خصوص تشریح برنامه‌ها، اقدامات و تدابیر انتظامی و ترافیکی ویژه این ایام در گفتگو با خبرنگاران گفت: به منظور کاهش بار ترافیکی و خلوت شدن مسیر محورهای مواصلاتی استان قم از ساعت شش صبح تا ساعت 18 روزهای چهارم، پنجم و ششم مردادماه، محدودیتهای ترافیکی در محورهای استان قم برقرار خواهد بود.



سرهنگ محمد نوری در این خصوص اضافه کرد: در روزهای یاد شده تردد وسایط نقلیه سنگین و باری اعم از کامیون، تریلی، کامیونت و .. در محورهای سلفچگان به قم، کاشان به قم و تهران به قم ممنوع خواهد بود و تردد وسایل نقلیه سنگین در مسیر اصفهان به تهران از محور سلفچگان – ساوه و بالعکس صورت خواهد گرفت.



وی ادامه داد: تردد وسایط نقلیه سنگین از شهرهای جنوبی مثل کرمان، بندرعباس و .. به تهران از سه‌راهی نطنز، مورچه خورت، ساوه به تهران انجام می‌شود و از ورود این خودروها به داخل شهر قم و محورهای منتهی به آن جلوگیری به عمل خواهد آمد.



نوری با اشاره به آمادگی صد در صدی نیروهای پلیس راه و پایانه‌های استان در طول ایام نیمه شعبان و کنترل مسیرها با استفاده از دوربین‌های سیار و ثابت ابراز داشت: در صورتی که مسیر قم – کاشان با تردد سنگین و ترافیک همراه باشد، خودروهای این مسیر به محور فرعی جنت آباد به بزرگراه هدایت خواهند شد، همچنین به منظور راهنمایی هر چه بیشتر خودروهایی که در محورهای منتهی به قم تردد دارند و جلوگیری از سردرگمی رانندگان در این مسیرها، تابلوهای راهنمایی و رانندگی در طی مسیرها نصب شده است و تعدادی اتوبوس از طرف اداره پایانه‌های استان پیش‌بینی شده است تا در صورت خرابی اتوبوس‌های مسافربری از سایر استان‌ها، مسافران در راه مانده از طریق این اتوبوس‌ها جابجا شوند.



اعلام مسیرهای منتهی به مسجد مقدس جمکران



رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی استان قم نیز در این جلسه با اعلام آمادگی بیش از هزار نفر از نیروهای راهنمایی و رانندگی استان در ایام نیمه شعبان در خصوص مسیرهای تردد وسایط نقلیه عمومی برای جابجایی مسافران به مسجد مقدس جمکران گفت: وسایط نقلیه عمومی از میدان ولیعصر به سمت بلوار شهید کریمی - پارک سوار خضر نبی- مسجد مقدس جمکران و مسیر شهر قائم - ایستگاه سوزن بانی - مسجد جمکران و از شهرک پردیسان - شهرک قدس - کوه خضر نبی - مسجد جمکران به صورت دائم جا بجایی مسافر خواهند داشت.



سرهنگ فریدون ترکاشوند اضافه کرد: وسایط نقلیه عمومی در تمام میادین اصلی شهر حضور خواهند داشت و نیز به طور کلی لاین غربی بلوار انتظار منتهی به مسجد جمکران در اختیار وسایل نقلیه عمومی اعم از اتوبوس، تاکسی و ون به صورت اختصاصی خواهد بود.



ترکاشوند در خصوص مسیر تردد مسافرانی که از سمت جاده قدیم اصفهان وارد شهر قم می‌شوند گفت: اتوبوس‌هایی که از جاده قدیم قم اصفهان وارد قم می‌شوند از طریق بلوار غدیر و صفاشهر به پارکینگ خضر نبی(ع) هدایت خواهند شد و کسانی که از طریق محور سلفچگان و اراک وارد قم می‌شوند از مسیر سه راه خرمشهر - بلوار دانش - پل انقلاب - میدان ارتش - بلوار غدیر – صفاشهر - بلوار کریمی در مسیر کوه خضر نبی به پارک سوار خضر نبی‌(ع) هدایت می‌شوند؛ همچنین مسیر بازگشت از پارکینگ خضر نبی(ع) از همان راه ورود خواهد بود.



وی اضافه کرد: مسیر مجاز ورود و خروج اتوبوس‌های زائرانی که از آزاد راه تهران - قم و کاشان - قم قصد عزیمت به شهر قم و مسجد جمکران را دارند، فقط از طریق کنارگذر جنب عوارضی آزاد راه قم - کاشان به پارک سوار شمالی امکان پذیر خواهند بود.



ترکاشوند در خصوص آن دسته از اتوبوس‌هایی که ابتدا قصد حضور در حرم مطهر حضرت معصومه(س) را دارند اظهار داشت: این اتوبوس‌ها می‌توانند از بلوار غدیر – صفاشهر - میدان ارتش - پل انقلاب - بلوار دانش و بلوار امام رضا(ع) به پارکینگ جنوبی حرم وارد شوند.



50 گشت آگاهی در قم گشت زنی دارند



رئیس پلیس آگاهی استان قم نیز از فعال شدن 50 گشت آگاهی در استان خبر داد و گفت: 32 گشت آگاهی در مسیرهای منتهی به مسجد جمکران و 18 واحد گشت در سطح شهر قم از جمله خیابان چهارمردان ، خیابانهای منتهی به حرم مطهر و مقابل ساختمان ساخت ضریح حضرت امام حسین(ع) مستقر شده‌اند.



سرهنگ سید جعفر حسینی همچنین از حضور مأمورانی با لباس شخصی در سطح شهر خبر داد و افزود: این افراد به منظور جلوگیری از جرایمی مثل کیف قاپی، کیف زنی، سرقت از داخل خودرو و ... و در محلات به منظور جلوگیری از سرقت از منازل گشت زنی خواهند کرد.



رئیس پلیس پیشگیری نیروی انتظامی استان قم نیز از افزایش 300 درصدی پرسنل نیروی انتظامی در ایام نیمه شعبان در قم خبر داد و برای ایجاد برقراری امنیت بیشتر در این ایام خاطرنشان کرد: توصیه می‌شود افراد، اشیاء قیمتی، کیف و اسناد و مدارک و بسته‌هایی که سبب وسوسه سارقان می‌شود را در داخل خودروی خود در هنگام ترک خودرو و در معرض چشم قرار ندهند و از روشن کردن وسایل پخت و پز در اطراف خودرو و در پارکینگ‌ها خودداری کنند.



سرهنگ محمد حسین محمدی همچنین از افزایش 25 درصدی پارکینگ‌ها در این ایام خبر داد و گفت: پارکینگ خضر نبی(ع)، پارکینگ مجاور امامزاده قریب(ع)، یاوران مهدی(عج) و انسجام از جمله این پارکینگ‌ها هستند که ورودی و خروجی آنها تماما در کنترل نیروی انتظامی خواهد بود، همچنین خروجی‌های اضطراری برای این پارکینگ‌ها پیش بینی شده است.



وی در پایان از مدیران کاروان‌ها خواست تا اسم و مشخصات کاروان، شماره تماس و آدرس پارکینگ را در اختیار مسافران قرار دهند تا در صورت بروز مشکل افراد راحت‌تر اتوبوس خود را پیدا کنند.