شرکت 35 هزار نفر از مردم استان مرکزی در نماز جمعه

به گزارش خبرنگار مهر در اراک، محمد علی صالحی ظهر شنبه در جمع خبرنگاران با تاکید بر اینکه تلاش می شود با برنامه‌ریزی بیشتر تعداد بیشتری از نمازگزاران در مصلاها حضور یابند افزود: در حال حاضر در 19 شهر استان نماز جمعه اقامه می شود که شهر ساروق نیز به زودی به این شهرها اضافه خواهد شد.

وی نماز جمعه را یکی از نمازهای مهم و حکومتی نظام دانست و اظهار داشت: حضور مسئولین نظام در این نماز از برکات انقلاب اسلامی است.

صالحی با اشاره به اینکه 10 شهر استان مستعد اقامه نماز جمعه هستند تصریح کرد: رویکرد شورای سیاستگذاری ائمه جمعه جذب بیشتر جوانان به نماز جمعه است.

وی با بیان اینکه 800 تا یک هزار نفر از جوانان در ستادهای نماز جمعه استان فعالند گفت: این جوانان به صورت افتخاری در این نماز و برای رفاه حال نمازگزاران فعالیت می کنند.

مسئول دفتر نمایندگی شورای سیاستگذاری ائمه جمعه در استان مرکزی از برنامه های هفته جهانی مساجد خبر داد و افزود: در هفته جهانی مساجد که 30 مرداد ماه آغاز می شود برنامه های مختلفی مانند تجلیل از فعالان مساجد در نظر گرفته شده است.