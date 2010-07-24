چهار هزار آزمایش میکروبی در آب روستایی خراسان جنوبی انجام شد

به گزارش خبرنگار مهر در بیرجند، حسین القوری مقدم پیش از ظهر شنبه در جریان بازدید از مخازن آب روستایی بیرجند، افزود: آزمایشات میکروبی انجام شده شامل کلیفرم، کلیفرم گرمایی بر روی نمونههای برداشتی از منابع، مخازن و شبکه آب می باشد.
وی اضافه کرد: اداره کنترل کیفی و امور آزمایشگاه های شرکت آبفار اســـتان برای تحقق و دستیابی به شاخـــصهای ســلامـــت میکروبــی و حداقل استــانداردهای کیفی آب از منابع آب مورد بهره برداری نسبت به انجــــام آزمایشات شیمیایی و میکروبی اقدام کرده است.
وی از انجام آزمون شمارش جمعیت میکروبی برروی نمونه های برداشتی ازمخازن و شبکه به تعداد سه هزار و 703 مورد خبر داد و گفت: آزمون شیمیایی شامل پارامترهایی چون کدورت، هدایت الکتریکی، Ph، کلرور، سولفات، کربنات، بی کربنات، سدیم، پتاسیم، کلسیم، منیزیم، نیترات، نیتریت، آمونیاک، فلوئور، آهن، منگنز، قلیائیت موقت، قلیائیت کل، سختی کل، باقیمانده خشک و سختی کلسیم بر روی نمونه های برداشتی از منابع، مخازن و شبکه توزیع به تعداد 324 مورد انجام شده است.
معاون نظارت بر بهره برداری شرکت آب و فاضلاب روستایی خراسان جنوبی ادامه داد: سنجش کلر باقیمانده آزاد آب از شبکه های توزیع و مخازن به تعداد 59 هزار و 993 مورد انجام شده است.
القوری مقدم در پایان از توزیع پرکلرین به میزان شش هزار و 97 کیلوگرم و حمل گاز کلر به میزان دو هزار و 680 کیلوگرم برای گندزدایی آب در شبکه های توزیع خبر داد.
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