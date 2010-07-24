انتظار ظهور حضرت مهدی(عج) نویدبخش صلح و عدالت است

به گزارش خبرنگار مهر در قم، در پیام آیت الله ناصر مکارم که به مناسبت نیمه شعبان و فرا رسیدن ماه مبارک رمضان صادر شده آمده است: زادروز بزرگ منجی جهان بشریت و برافرازنده پرچم حق و عدالت حضرت مهدی (ارواحنا فداه) بشارتی روح پرور برای همه عاشقان و شیفتگان مکتب اوست.



در ادامه پیام آمده است: در جهانی که شور و شر از در و دیوارش می‌بارَد و همه از ظلم و جور و ستم خسته شده‌اند و رهبر و راهنمایی می‌جویند انتظار و امید ظهورش نوید بخش امن و امان و صلح و عدالت است، همه – هر یک به نحوی – در انتظار آن نجات دهنده بزرگ به سر می‌برند و یاد او مایه آرامش دل‌ها و زدودن زنگار یأس و نومیدی و حرکت به سوی خودسازی و فراهم ساختن زمینه‌های ظهور او است.



اضافه بر این ایام پربرکت ولادتش وسیله مؤثری برای آمادگی جهت برگزار کردن هر چه بهتر، مراسم صیام ماه مبارک رمضان، ماه خیر و برکت، ماه تصفیه جسم و روح و ماه پاکی و قداست و قرب به خدا است.



آیت الله مکارم در ادامه پیام خود بیان داشته است: فرا رسیدن این ماه که ماه ضیافت الهی است سبب می‌شود که همگان با آب توبه دل و جان را بشویند و لباس تقوی و پرهیزگاری در تن کنند و خود را به زیور مکارم اخلاق بیارایند و آماده حضور در آن بزم ضیافت الهی و معنوی شوند و به این دعوت عام خداوند رحمان و رحیم که رسول گرامیش نامه دعوت آن را امضا فرموده و با حدیث شَهرٌ دُعیتم فیه الی ضیافه الله مزین ساخته، لبیک گویند.



در قسمت دیگر پیام آمده است: چه زیباست سحرگاهان پرنور و شامگاهان با صفایش و چه نورانی سفره‌های انتظار آمیخته با نور و صفایش که خانواده‌ها مخصوصاً جوانان اطراف آن حلقه زده و به ذکر خدا مشغولند.



امید است این ماه بزرگ حلقه اتصالی میان همه مسلمین جهان فراهم سازد و در هر جای دنیا هستند به درگاه خدا روی آورند، و پیوند اتحادشان را محکم‌تر سازند و به فکر یتیمان و محرومان جامعه مسلمین باشند و مرهم بر زخم‌های جانکاه آنان بنهند، و در پناه آن از عوامل فساد که سراسر جهان را فراگرفته خود را برکنار سازند و به هویت اسلامی خویش بازگردند و آئین محبت و دوستی را که مهمترین تعلیمات اسلامی است برپا دارند.



از صمیم دل به همه شما عزیزان دعا می‌کنم و از شما التماس دعا دارم.

