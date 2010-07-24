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۲ مرداد ۱۳۸۹، ۱۵:۵۶

آیت الله مکارم شیرازی:

انتظار ظهور حضرت مهدی(عج) نویدبخش صلح و عدالت است

انتظار ظهور حضرت مهدی(عج) نویدبخش صلح و عدالت است

قم - خبرگزاری مهر:‌ آیت الله مکارم شیرازی با صدور پیامی، انتظار ظهور حضرت صاحب الزمان(عج) را نوید بخش امن و امان و صلح و عدالت عنوان کرد و ایام نیمه شعبان را وسیله مؤثری برای آمادگی جهت برگزاری هر چه بهتر مراسم ماه مبارک رمضان دانست.

به گزارش خبرنگار مهر در قم، در پیام آیت الله ناصر مکارم که به مناسبت نیمه شعبان و فرا رسیدن ماه مبارک رمضان صادر شده آمده است: زادروز بزرگ منجی جهان بشریت و برافرازنده پرچم حق و عدالت حضرت مهدی (ارواحنا فداه) بشارتی روح پرور برای همه عاشقان و شیفتگان مکتب اوست.

در ادامه پیام آمده است: در جهانی که شور و شر از در و دیوارش می‌بارَد و همه از ظلم و جور و ستم خسته شده‌اند و رهبر و راهنمایی می‌جویند انتظار و امید ظهورش نوید بخش امن و امان و صلح و عدالت است، همه – هر یک به نحوی – در انتظار آن نجات دهنده بزرگ به سر می‌برند و یاد او مایه آرامش دل‌ها و زدودن زنگار یأس و نومیدی و حرکت به سوی خودسازی و فراهم ساختن زمینه‌های ظهور او است.

اضافه بر این ایام پربرکت ولادتش وسیله مؤثری برای آمادگی جهت برگزار کردن هر چه بهتر، مراسم صیام ماه مبارک رمضان، ماه خیر و برکت، ماه تصفیه جسم و روح و ماه پاکی و قداست و قرب به خدا است.

آیت الله مکارم در ادامه پیام خود بیان داشته است: فرا رسیدن این ماه که ماه ضیافت الهی است سبب می‌شود که همگان با آب توبه دل و جان را بشویند و لباس تقوی و پرهیزگاری در تن کنند و خود را به زیور مکارم اخلاق بیارایند و آماده حضور در آن بزم ضیافت الهی و معنوی شوند و به این دعوت عام خداوند رحمان و رحیم که رسول گرامیش نامه دعوت آن را امضا فرموده و با حدیث شَهرٌ دُعیتم فیه الی ضیافه الله مزین ساخته، لبیک گویند.

در قسمت دیگر پیام آمده است: چه زیباست سحرگاهان پرنور و شامگاهان با صفایش و چه نورانی سفره‌های انتظار آمیخته با نور و صفایش که خانواده‌ها مخصوصاً جوانان اطراف آن حلقه زده و به ذکر خدا مشغولند.

امید است این ماه بزرگ حلقه اتصالی میان همه مسلمین جهان فراهم سازد و در هر جای دنیا هستند به درگاه خدا روی آورند، و پیوند اتحادشان را محکم‌تر سازند و به فکر یتیمان و محرومان جامعه مسلمین باشند و مرهم بر زخم‌های جانکاه آنان بنهند، و در پناه آن از عوامل فساد که سراسر جهان را فراگرفته خود را برکنار سازند و به هویت اسلامی خویش بازگردند و آئین محبت و دوستی را که مهمترین تعلیمات اسلامی است برپا دارند.

از صمیم دل به همه شما عزیزان دعا می‌کنم و از شما التماس دعا دارم.
 

کد مطلب 1122338

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