اروپا بسکتبال ایران را باورکرده اما مسئولان نه/ بیان مشکلات تکراری است

محمدرضا مشحون در گفتگو با خبرنگار مهر از عملکرد بازیکنان تیم ملی بسکتبال در مسابقات جام ویلیام جونز و نتایج به دست آمده در این رقابتها ابراز رضایت کرد و اظهار داشت: چه نتیجهای میتواند بهتر از این باشد وقتی ما بیشتر از آنچه در اختیار داریم، زحمت میکشیم و با مشکلات و کمبودها کنار میآئیم تا فقط بتوانیم روند رو به رشد خود را ادامه دهیم.
* منظور شما همان گلههای همیشگی و اینکه سالنی اختصاصی در اختیار ندارید، است؟
مشحون در پاسخ به این پرسش اظهار داشت: البته اصلا دوست ندارم در این باره صحبت دوبارهای داشته باشم چون اگر قرار بود تاثیرگذار باشد، تا حالا به آن رسیدگی شده بود. ظاهرا مسئولان، ما و نیازهایمان را باور ندارند پس صحبت کردن در این مورد فقط تکرار مکررات است. اما به هر حال نمیتوان منکر شد کاری که میکنیم و نتایج و قهرمانیهایی که به دست میآوریم بیشتر از بضاعتمان است.
وی ادامه داد: تیم ملی بسکتبال در مسابقات 2010جام ویلیام جونز برای دومین دوره متوالی قهرمان شد در حالیکه شرایط خاصتری نسبت به همیشه داشتیم. حامد حدادی، حامد آفاق، سامان ویسی، جواد داوری و پویا تاجیک هر یک به دلیل مشکلاتی نتوانستند تیم ملی را در این رقابتها همراهی کنند هر چند که سایر بازیکنان خیلی خوب جای خالی این عده را پر کردند.
رئیس سازمان تیمهای ملی بسکتبال از عملکرد اصغر کاردوست در این رقابتها تمجید کرد و گفت: او یکی از بهترینهای مسابقات جام ویلیام جونز شد در حالیکه تا همین سال گذشته یک نیمکت نشین بود! شکی نیست که پیشرفت یکباره این بازیکن به خاطر شخصیت بازی و اعتمادی است که سال گذشته مربی باشگاهی او برایش قائل شد و پس از سالها او را به عنوان یک بازیکن ثابت به بازی گرفت. مربیان باشگاهی ما باید به این مسئله توجه داشته باشند.
مشحون ضمن تاکید بر اینکه مشکل بازیکنان غایب در مسابقات جام ویلیام جونز حل شده است، به دیدارهای تدارکاتی انجام شده تیم ملی در تورنمنت ایتالیا اشاره کرد و اظهار داشت: از این متاسفم که چرا نتوانستیم بیشتر از 2 بازی انجام دهیم. آسیا دیگر چیزی برای یاد دادن به بسکتبال ایران ندارد. فقط رفت و آمد در اروپا میتواند ادامه حرکت صعودی ما را موجب شود.
وی افزود: خوشبختانه اروپاییها هم ما را باور کردهاند که به تورنمنتهای آنها دعوت میشویم. برای پیدا کردن جایگاه جهانی به این باور نیاز داریم.
رئیس سازمان تیمهای ملی بسکتبال از کامل نبودن ترکیب تیم ملی در تورنمنتها و اردوهای برگزار شده ابراز نارضایتی کرد و گفت: برخی بازیکنان به خاطر مشکلاتشان همراه همیشگی تیم ملی نبودند. از این بابت نگرانم. آنها به صورت انفرادی خوب هستند اما از نظر تیمی به هماهنگی بیشتری نیاز دارند. امیدوارم از این بابت لطمهای نخوریم.
به گزارش خبرنگار مهر، تیم ملی بسکتبال کشورمان دوشنبه گذشته عنوان قهرمانی بیست و دومین دوره مسابقات جام ویلیام جونز در کشور چین تایپه را از آن خود کرد. ملی پوشان پیش از سفر به چین تایپه، در تورنمنت ایتالیا شرکت کرده و با تیمهای میزبان و مجارستان دیدار کردند.
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