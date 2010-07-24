مقدمات پرتاب ماهواره مستقل صداوسیما به فضا فراهم شد

به گزارش خبرنگار مهر در تبریز، حجت الاسلام سید رمضان موسوی مقدم ظهر شنبه در مراسم افتتاح 120 فرستنده تلویزیونی و اف ام و نیز بهره برداری از استودیوهای تولید و پخش رادیویی و تلویزیونی صداوسیمای مرکز آذربایجان شرقی در مجتمع بلال این مرکز گفت: پشتیبانی خوبی از سوی مجموعه های مختلف به ویژه نمایندگان مجلس برای تحقق پرتاب ماهواره مستقل رسانه ملی صورت می گیرد که البته باید این حمایت ها افزایش یابد.

وی گفت: پشتیبانی های در حال انجام با پشتیبانی های مورد انتظار صداوسیما فاصله جدی دارد اما این پشتیبانی ها نیز قابل تقدیر است.

وی با بیان اینکه رسانه ملی اکنون با شرایط بسیار سخت فعالیت می کند، فعالیت کارکنان رسانه ملی در چنین شرایطی را ایثارگرانه توصیف کرد و توضیح داد: استکبار جهانی با سخت گیری شدید وارد جنگ رسانه ای علیه کشورمان شده به طوری که تحریم های آنان تا فضا نیز ادامه یافته و برای ایران محدودیت هایی ایجاد کرده است.

معاون پارلمانی و امور استان های صداوسیما با اشاره به اینکه بخشی از پوشش فعلی رسانه ملی از طریق ماهواره و سیگنال رسانی در فضاست،‌ خواستار افزایش پشتیبانی ها برای محقق شدن موضوع پرتاب ماهواره صداوسیما به فضا شد.

وی موفقیت صداوسیما در انجام وظایف خطیر محوله به این مجموعه را در راستای فراهم شدن بستر و شرایط لازم از سوی دستگاه های مسئول دیگر دانست و افزود: لازم است شرایط تولید شایسته برنامه هایی در حوزه های اعتقادی،‌ حقیقت گرایی، زیبایی گرایی، نیکی گرایی و اخلاق مداری با هماهنگی دستگاه های دیگر به ویژه حوزه های علمیه و دانشگاه فراهم شود تا صداوسیما نیز آن را با وضعیت مطلوب پخش کند.

موسوی مقدم گفت: لازمه تحقق این ایده، شناسایی و ایجاد بستر تزریق افکار و سیاستهای خلاقانه علمی ،‌ رفتاری و مذهبی توسط مراکز متعدد فرهنگی و علمی است.

ویرویکرد رسانه ملی را تقویت شبکه های استانی صداو سیما اعلام کرد و افزود: پوشش کامل جمعیتی کانال های تلویزیونی و رادیویی و نیز تبدیل تمام سیستمها از آنالوگ به دیجیتال از دیگر برنامه های اولویت دار رسانه ملی است.

معاون پارلمانی و امور استان های صداوسیما به فعالیت شبکه هایی مانند "فارسی 1" اشاره کرد و با بیان اینکه گردانندگان این شبکه رسماً اعلام کرده اند که برنامه هایی که از رسانه دولتی ایران پخش نمی شود را پخش می کنند،‌ افزود: رعایت خطوط قرمز به زعم عده ای محدودیت است اما از نظر ما افتخار بزرگی است و با کمال میل تذکرهای علما در زمینه خطوط قرمز را شنیده و به آن جامه عمل می پوشانیم.

وی رعایت اخلاق، ‌دیانت، صداقت، ‌انسانیت و عفت عمومی را سرلوحه برنامه سازی ها در صداوسیما خواند و اظهار داشت: می گویند مگر می شود جاذبه هایی مانند عشق زمینی را از برنامه سازی ها حذف کرد و در عین حال مخاطب را پای تلویزیون نشاند اما باید گفت ما با شنا برخلاف جریان آب، برنامه هایی با معیارهای اسلامی تولید و پخش می کنیم.

موسوی مقدم اضافه کرد: به اعتقاد این تعداد در حوزه خبر نه تنها باید بزرگنمایی و مبالغه کرد که از دروغ نیز باید استفاده کرد ولی ما معتقدیم که صداقت و امانتداری در انتقال پیام، مهمترین رکن رکین انتشار خبر در رسانه ملی است.

وی ادامه داد: اینکه پاپ در مرکز مسیحیت جهان (واتیکان) که خود گرفتار مشکلات اخلاقی است اذعان می کند اخلاقی ترین تلویزیون دنیا به جمهوری اسلامی ایران تعلق دارد،‌ افتخارآمیز است.