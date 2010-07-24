تیم ملی واترپلو عازم مسابقات جهانی رومانی شد / رئیس جدید شروع کرد

به گزارش خبرگزاری مهر، تیم ملی واترپلوی ایران که به عنوان دومین نماینده آسیا به مسابقات جهانی رومانی دعوت شده بود شب گذشته با حضور امیرحسین آیت اللهی، رئیس فدراسیون شنا، شیرجه و واترپلو، عازم اردوی رومانی شد.

مسئولان فدراسیون شنا پیش از سفر این تیم به رومانی اردوهایی را برای واترپلوئیست ها در نظر گرفته بودند و طی چند روز گذشته نیز تیم اوکراین به تهران سفر کرده بود و چند بازی دوستانه با تیم ملی کشورمان انجام داد.



تیم ملی در این دوره از رقابت ها با تیم های رومانی، استرالیا و اسپانیا در گروه A همگروه است.

چهاردهمین دوره مسابقات واترپلو جام جهانی تا 9 مردادماه در شهر "اورادای" رومانی پیگیری خواهد شد. تیم ایران به دعوت

"کورنل مارکولس کو" دبیر اجرایی فدراسیون جهانی شنا در این مسابقات شرکت می‌کند.

خبر دیگر از فدراسیون شنا، شیرجه و واترپلو اینکه امیرحسین آیت اللهی که روز چهارشنبه به عنوان رئیس جدید این فدراسیون انتخاب شد، کارش را از امروز به طور رسمی در این فدراسیون آغاز کرد.