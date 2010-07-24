نخستین تصاویر از سه یوز سه ماهه در سیاهکوه یزد

به گزارش خبرگزاری مهر،‌ هفته گذشته از یک ماده یوزپلنگ به همراه سه توله کوچک که احتمال می رود سه ماهه باشند توسط دوربینهای تله ای در پارک ملی سیاهکوه عکسبرداری شد.



به گزارش خبرگزاری مهر، معاون محیط طبیعی اداره کل حفاظت محیط زیست استان یزد با اعلام این مطلب گفت: حدودا 20 روز بود که محیطبانان منطقه از مشاهده رد یوز و توله ها در این منطقه خبر می دادند اما موفق به مشاهده آنها نشده بودند و چون تمامی دوربینهای تله ای مان به منظور برآورد جمعیت یوز در پناهگاه حیات وحش دره انجیر کار گذاشته شده نتوانستیم از آنها عکسبرداری کنیم.

حسن اکبری افزود: یکی دو دوربین تله ای خراب در اداره داشتیم که یکی از محیطبانان با تعمیر این دوربین،‌ آن را در یکی از مناطق مورد نظر در پارک ملی سیاهکوه نصب کرد.

وی افزود: خوشبختانه همین یک دوربین بعد از یک روز موفق به عکسبرداری از ماده یوز و توله هایش شد که البته به دلیل اشکالات فنی دوربین، کیفیت عکس زیاد خوب نیست.



اکبری خاطرنشان کرد: به احتمال زیاد توله ها سه تا هستند که یکی از آنها در تصویر زیاد مشخص نیست به همین دلیل دوربین دیگری در منطقه کار گذاشتیم تا از سه تا بودن توله ها مطمئن شویم.

با این وجود محمد فرهادی نیا،‌ معاون پروژه حفاظت از یوزپلنگ آسیایی با بررسی تصاویر تهیه شده تعداد توله ها را سه قلاده عنوان کرد و گفت: در سال 1386 نیز در همین منطقه سیاهکوه یک ماده یوز به همراه سه توله دیده شده بود که محیطبانان نتوانستند از آن عکس بگیرند و یکماه بعد از آن نیز همین مشاهده با سه توله یوز در منطقه عباس آباد نایین تکرار شد.

وی می افزاید: از آنجا که عباس آباد نایین و منطقه سیاهکوه به هم وصل هستند احتمال دارد که مهاجرت طبیعی در این دو منطقه همواره انجام شود.



پارک ملی سیاهکوه واقع در مرز شمالی استان یزد و 40 کیلومتری شهر اردکان، قرار دارد و یکی از 10 زیستگاه منتخب یوزپلنگ در ایران محسوب می شود.