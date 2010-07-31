30 درصد خودروها به صورت غیرمجاز وارد محدوده طرح ترافیک می شوند

سرهنگ سعید اسماعیلی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان این مطلب افزود: پلیس مسئول بررسی وضعیت تردد خودروها در محدوده طرح ترافیک پایتخت است بر همین اساس طبق آمار موجود و برگه های جریمه صادر شده به طور میانگین 30 درصد خودروها به صورت غیر مجاز وارد محدوده طرح ترافیک می شوند.

وی در مورد آمار اعلام شده از سوی مرکز کنترل ترافیک شهرداری تهران مبنی بر ورود روزانه 80 هزار خودروی بدون مجوز به محدوده طرح ترافیک گفت: پلیس از این آمار که از سوی معاونت ترافیک شهرداری تهران منتشر شده اطلاعی ندارد اما آمار پلیس راهنمایی و رانندگی تهران چنین رقمی را نشان نمی دهد.

رئیس مرکز کنترل ترافیک پلیس رهنمایی و رانندگی تهران بزرگ عنوان کرد: بیشترین موارد ورود غیر مجاز به محدوده طرح ترافیک تنها به هفته اول راه اندازی سیستم هوشمند کنترل تخلفات مربوط بوده که در هفته های آینده کاهش می یابد.

وی گفت: پلیس با افرادی که به صورت غیر مجاز و از راههای گوناگون وارد محدوده طرح ترافیک می شوند، برخورد کرده و ضمن توقیف خودرو رانندگان را به دادسرای ویژه رسیدگی به جرایم راهور معرفی می کند.

اسماعیلی ادامه داد: همچنین این رانندگان برای انجام تست سلامت به بهداری ناجا معرفی می شوند.

فعالیت دوربینهای ثبت تخلفات از 20 تیرماه در محدوده طرح ترافیک آغاز شده و تا کنون در 104 ورودی این محدوده 300 دوربین نصب شده است.