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۲ مرداد ۱۳۸۹، ۱۸:۵۲

هجدهمین دوره مسابقات فرهنگی دانشجویان کشور آغاز شد

هجدهمین دوره مسابقات فرهنگی دانشجویان کشور آغاز شد

ساری - خبرگزاری مهر: هجدهمین دوره مسابقات فرهنگی هنری دانشجویان پسر دانشکده‌های سراسر کشور در سالن جمعیت هلال احمر شهرستان ساری آغاز به کار کرد.

به گزارش خبرنگار مهر در ساری، در این مسابقات دانشجویان در هشت رشته فرهنگی و هنری تفسیر قرآن کریم،‏ نهج‌البلاغه‏، نقاشی،‏ شعر،‏ کاریکاتور،‏ خوشنویسی وکتابخوانی با هم به رقابت می‌پردازند.

رئیس دانشکده فنی امام محمد باقر (ع) ساری در مراسم افتتاحیه این مسابقات گفت: تعداد کل شرکت‌کنندگان براساس فراخوان انجام شده از 79 دانشکده و آموزشگاه‌های سراسر کشور است.
 
اسماعیل یزدانی افزود: حدود 700  نفر از دانشجویان دانشکده‌های سراسر کشور برای شرکت در این مسابقات معرفی شدند.
 
وی هدف از برگزاری این مسابقات را شکوفایی فرهنگ غنی اسلامی و مقابله با جنگ نرم برشمرد و تصریح کرد: استقبال بسیار مناسبی برای شرکت در این مسابقات از سوی دانشجویان انجام شد.
 
یزدانی زمان برگزاری این مسابقات را تا پنجم مردادماه اعلام و اظهار داشت: افتتاحیه رسمی این مسابقات امروز برگزار می‌شود.
 
مازندران با هشت شرکت‌کننده در همه رشته‌های این مسابقات شرکت می‌کند.
کد مطلب 1122387

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