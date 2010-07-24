هجدهمین دوره مسابقات فرهنگی دانشجویان کشور آغاز شد

به گزارش خبرنگار مهر در ساری، در این مسابقات دانشجویان در هشت رشته فرهنگی و هنری تفسیر قرآن کریم، نهجالبلاغه، نقاشی، شعر، کاریکاتور، خوشنویسی وکتابخوانی با هم به رقابت میپردازند.
رئیس دانشکده فنی امام محمد باقر (ع) ساری در مراسم افتتاحیه این مسابقات گفت: تعداد کل شرکتکنندگان براساس فراخوان انجام شده از 79 دانشکده و آموزشگاههای سراسر کشور است.
اسماعیل یزدانی افزود: حدود 700 نفر از دانشجویان دانشکدههای سراسر کشور برای شرکت در این مسابقات معرفی شدند.
وی هدف از برگزاری این مسابقات را شکوفایی فرهنگ غنی اسلامی و مقابله با جنگ نرم برشمرد و تصریح کرد: استقبال بسیار مناسبی برای شرکت در این مسابقات از سوی دانشجویان انجام شد.
یزدانی زمان برگزاری این مسابقات را تا پنجم مردادماه اعلام و اظهار داشت: افتتاحیه رسمی این مسابقات امروز برگزار میشود.
مازندران با هشت شرکتکننده در همه رشتههای این مسابقات شرکت میکند.
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