فرمانده جدید نیروی انتظامی استان اردبیل معرفی شد

به گزارش خبرنگار مهر در اردبیل، معاون سیاسی استانداری اردبیل ظهر شنبه طی سخنانی مبارزه جدی با پدیده مواد مخدر بویژه مواد صنعتی را دغدغه عمومی مردم و مسئولان استان دانست.

فیروز احمدی با اشاره به شرایط مرزی این استان، اردبیل را یکی از مسیرهای ترانزیت مواد مخدر عنوان کرد و بر ضرورت ارائه راهکارهای مناسب برای جلوگیری از ورود و توزیع مواد مخدر در این استان تاکید کرد.

وی همچنین با تاکید بر لزوم تسریع در روند تکمیل اردوگاه بازپرروی معتادان اردبیل و اظهار داشت: با تکمیل اردوگاه بازپروری معتادان در اردبیل، گشایش جدیدی در درمان و ترک معتادان ایجاد خواهد شد.

معاون سیاسی استانداری اردبیل اضافه کرد: در این خصوص برنامه‌های متعددی نیز از سوی دستگاه‌های اجرایی ذیربط در حال انجام است و امیدواریم این روند تداوم داشته باشد.



وی با اشاره به واگذاری تجهیزات و امکانات سخت‌افزاری بویژه در حوزه مرزبانی استان، به روحیه ولایی مردم استان و تاثیر مستقیم آن در امنیت منطقه اشاره کرد و افزود: با توجه به زمینه‌های معنوی و اعتقادی، این استان در تامین امنیت جایگاه برتر و ممتازی در سطح کشور دارد.

احمدی ابراز داشت: در سالهای اخیر با مدیریت و برنامه ریزی مناسب، فعالیتهای استان در راستای تامین و حفظ امنیت در بهترین شکل محقق شده که نقش نیروی انتظامی در این حیطه محسوس و چشمگیر بوده است.

وی توجه به عمران مرزی را از دیگر فعالیتهای قابل توجه نیروی انتظامی استان عنوان کرد و یاد آور شد: اقدامات انجام گرفته به افزایش نیروهای مرزی و تامین امنیت پایدار در مناطق مرزی منتج شده است.

احمدی با قدردانی از زحمات سرتیپ دوم یعقوب رضازاده فرمانده سابق انتظامی استان تصریح کرد: وی در تمامی ماموریتهای محول شده به خوبی انجام وظیفه ‌کرد و به مجموعه نیروی انتظامی یک نظم و قوام خاص بخشید.

شیوع مواد مخدر در استان اردبیل افزایش یافته است

در این مراسم نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه اردبیل نیز امنیت را مهمترین مقوله در توسعه همه جانبه دانست و بر ایجاد امنیت و آرامش در این برهه از زمان در کشور تاکید کرد.

حجت الاسلام سید حسن عاملی با اشاره به توطئه های گسترده دشمنان از جمله جنگ نرم فرهنگی، تبلیغاتی و... بر علیه نظام اسلامی خاطر نشان کرد: برای مقابله با این هجمه های گسترده باید ضمن حفظ آمادگی، توان هوشیاری و آگاهی را نیز در نیروی انتظامی ارتقا داد.

وی استان اردبیل را به لحاظ برقراری امنیت جزو استانهای برتر کشور معرفی کرد و افزود: این مهم در سایه تلاشهای دستگاه های انتظامی استان و بویژه به دلیل اعتقادات و عقاید مذهبی مردم اردبیل محقق شده است و باید این روند پیگیری و تداوم داشته باشد.

امام جمعه اردبیل همچنین با اشاره به افزایش شیوع مواد مخدر در استان اضافه کرد: ریشه کنی مواد مخدر در این استان نیازمند مشارکت دستگاه های ذیربط و نیز ارائه برنامه های ویژه از سوی فرمانده انتظامی کشور است.

میزان وقوع جرم و جنایت در اردبیل نیم درصد است

نماینده مردم اردبیل، نیر و نمین در مجلس نیز طی سخنانی با اشاره به جایگاه سی ام اردبیل در زمینه جرم و جنایت تصریح کرد: این استان در زمینه امنیت نیز دومین استان برتر کشور است.

حجت الاسلام سید کاظم موسوی اظهار داشت: در سال گذشته میزان وقوع جرم و جنایت در این استان نیم درصد بوده که رقم قابل توجه و بسیار پایینی است.

خواستار توسعه این استان بویژه در مناطق مرزی و محروم شد و ابراز داشت: باید با اشتغال زایی، رفع بیکاری و مشکلات مسکن جوانان، ایجاد صنایع مادر در استان، توسعه بخش کشاورزی و... در این استان به توسعه امنیت کمک کرد.

در پایان این مراسم با تقدیر از خدمات چهار ساله امیر رضازاده، سردار علی روستایی به عنوان فرمانده جدید نیروی انتظامی استان اردبیل معرفی شد.