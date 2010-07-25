مدیرکل بورس وزارت علوم به مهر خبر داد: ترغیب دانشجویان به اخذ پذیرش از چین و روسیه/ دلایل ترغیب دانشجویان

دکتر حسن مسلمی نایینی در گفتگو با خبرنگار مهر از برگزاری جلسات متعدد توجیهی برای پذیرفته شدگان بورس اعزام به خارج خبر داد و گفت: فارغ التحصلان دانشگاههای خارج از کشور و رایزنان علمی جمهوری اسلامی ایران در این جلسات توجیهی حضور پیدا می کنند و در خصوص کشورهای مختلف بویژه چین و روسیه اطلاعاتی در اختیار پذیرفته شدگان بورس اعزام به خارج قرار می دهند تا آنها بتواند بهتر برای کشوری که می خواهند پذیرش بگیرند تصمیم گیری کنند.

مدیرکل بورس و امور دانشجویان خارج وزارت علوم خاطرنشان کرد: ایران مبادلات بازرگانی و مختلفی با این چین و روسیه دارد لذا لازم است مبادلات علمی نیز با آنها داشته باشد. در عین حال در بازدیدهایی که از این دو کشور انجام شده ملاحظه شده که چین و روسیه نسبت به کشورهای دیگر چیزی کم ندارند و حتی در برخی مسائل پیشرفته تر از دیگر کشورها نیز هستند.

مسلمی نایینی ادامه داد: سعی می کنیم پذیرفته شدگان بورس اعزام به خارج را ترغیب کنیم تا در دانشگاههای معتبر چین و روسیه پذیرش بگیرند.

دکتر ارسلان قربانی نیز درباره همکاری های علمی دانشگاهی ایران با کشورهای روسیه، چین و ونزوئلا گفت: با کشور روسیه به لحاظ توانمندی که در رشته هوافضا وجود دارد، اعزام دانشجو و رایزنی علمی مورد توجه قرار گرفته است.

وی با بیان اینکه اعزام دانشجوی دکتری به چین نیز از سال جاری آغاز می‌شود گفت: ونزوئلا نیز با توجه به اولویت‌های دولت نهم و ارزیابی که وزارت علوم،‌ تحقیقات و فناوری از اعتبار دانشگاههای آن کشور به عمل آورده و نتیجه خوبی را از این ارزیابی به دست آورده است تعاملاتی در زمینه مبادله دانشجو داریم.