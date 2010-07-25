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۳ مرداد ۱۳۸۹، ۸:۳۲

مدیرکل بورس وزارت علوم به مهر خبر داد: ترغیب دانشجویان به اخذ پذیرش از چین و روسیه/ دلایل ترغیب دانشجویان

مدیرکل بورس وزارت علوم به مهر خبر داد: ترغیب دانشجویان به اخذ پذیرش از چین و روسیه/ دلایل ترغیب دانشجویان

مدیرکل بورس و امور دانشجویان خارج وزارت علوم از ترغیب پذیرفته شدگان بورس دولت جمهوری اسلامی ایران برای اعزام به خارج کشور جهت اخذ پذیرش از دانشگاههای چین و روسیه خبر داد و گفت: مبادلات مختلفی با چین و روسیه داریم لذا مبادلات علمی نیز لازم است.

دکتر حسن مسلمی نایینی در گفتگو با خبرنگار مهر از برگزاری جلسات متعدد توجیهی برای پذیرفته شدگان بورس اعزام به خارج خبر داد و گفت: فارغ التحصلان دانشگاههای خارج از کشور و رایزنان علمی جمهوری اسلامی ایران در این جلسات توجیهی حضور پیدا می کنند و در خصوص کشورهای مختلف بویژه چین و روسیه اطلاعاتی در اختیار پذیرفته شدگان بورس اعزام به خارج قرار می دهند تا آنها بتواند بهتر برای کشوری که می خواهند پذیرش بگیرند تصمیم گیری کنند.

مدیرکل بورس و امور دانشجویان خارج وزارت علوم خاطرنشان کرد: ایران مبادلات بازرگانی و مختلفی با این چین و روسیه دارد لذا لازم است مبادلات علمی نیز با آنها داشته باشد. در عین حال در بازدیدهایی که از این دو کشور انجام شده ملاحظه شده که چین و روسیه نسبت به کشورهای دیگر چیزی کم ندارند و حتی در برخی مسائل پیشرفته تر از دیگر کشورها نیز هستند.
مسلمی نایینی ادامه داد: سعی می کنیم پذیرفته شدگان بورس اعزام به خارج را ترغیب کنیم تا در دانشگاههای معتبر چین و روسیه پذیرش بگیرند.
 
دکتر ارسلان قربانی نیز درباره همکاری های علمی دانشگاهی ایران با کشورهای روسیه، چین و ونزوئلا گفت: با کشور روسیه به لحاظ توانمندی که در رشته هوافضا وجود دارد، اعزام دانشجو و رایزنی علمی مورد توجه قرار گرفته است.
 
وی با بیان اینکه اعزام دانشجوی دکتری به چین نیز از سال جاری آغاز می‌شود گفت: ونزوئلا نیز با توجه به اولویت‌های دولت نهم و ارزیابی که وزارت علوم،‌ تحقیقات و فناوری از اعتبار دانشگاههای آن کشور به عمل آورده و نتیجه خوبی را از این ارزیابی به دست آورده است تعاملاتی در زمینه مبادله دانشجو داریم. 
کد مطلب 1122394

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