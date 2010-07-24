به گزارش خبرنگار مهر، کمال رستم علی، رئیس اداره روابط عمومی و امور بین الملل استانداری بعد از ظهر شنبه در افتتاح سیستم هوشمند اطلاع‌رسانی استانداری با بیان این مطلب که مازندران دومین استانی‌‌ست که باهماهنگی وزارت کشور به این سیستم مجهز گردید، گفت: پیامک از طریق این سیستم به دو شیوه فردی و گروهی ارسال می‌شود.

وی ارسال پیامک در یک بازده زمانی مشخص را از مزایای سیستم فوق دانست و افزود: با این سیستم می‌توان همزمان ثانیه‌ای هزار پیامک برای هم‌استانی‌های عزیز ارسال کرد.

رئیس اداره روابط عمومی و امور بین الملل استانداری، انجام نظرسنجی، مسابقه و پاسخ دهی خودکار از طریق پیام کوتاه را از جمله مزیت‌های این سیسم اعلام کرد و اظهار داشت: از دیگر ویژگی‌های این سیستم آن‌است که مردم هر شهر می‌توانند با ارسال کدشهر خود به شماره این سیستم، از وضعیتی آب و هوای محل زندگی‌شان مطلع شوند.

در این مراسم اولین پیام سیدعلی اکبر طاهایی، استاندار مازندران به مناسبت میلاد امید جان‌ها، مهدی موعود (عج) ارسال شد.

سیستم هوشمند اطلاع‌رسانی استانداری مازندران با شماره ۳۰۰۰۲۵۰۳ آماده دریافت پیشنهادها و نقطه‌نظرات مردم شریف و فهیم استان است.

