تقویم ورزشی

به گزارش خبرنگار مهر، امروز یکشنبه سوم مردادماه سال 1389هجری شمسی مصادف است با سیزدهم شعبان سال 1431 هجری قمری و برابر است با بیست و پنجم جولای سال 2010 میلادی.

- نشست فوق العاده رئیس سازمان تربیت بدنی با اعضای هیئت اجرایی کمیته ملی المپیک و مسئولان فدراسیون‏ها برای بررسی چگونگی اعزام کاروان ایران به بازی‌های المپیک نوجوانان صبح امروز برگزار می‌‍شود.

- رقابت‌های جام جهانی مغولستان با حضور 156 جودوکار از 19 کشور در اولانباتور مغولستان در حال پیگیری است که محمدرضا رودکی تنها نماینده ایران در این مسابقات امروز در وزن 100+ کیلوگرم در مبارزه اول خود به مصاف "بولدپروف" از کشور میزبان می‌رود و در صورت برتری باید با "یرزان" از قزاقستان دیدار کند.

- مسابقات کشتی آزاد قهرمانی جوانان جهان امروز با رقابت کشتی‌گیران در اوزان 55، 66، 84 و 120 کیلوگرم و با حضور نمایندگان کشورمان در شهر بوداپست مجارستان به پایان می‌رسد.

- رقابت‌های هندبال قهرمانی جوانان آسیا امروز طبق برنامه زیر در تهران پیگیری می‌شود:

* کویت - امارات