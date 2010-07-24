130 هزار تن جهت آسفالت معابر شهر ارومیه استفاده شد

به گزارش خبرنگار مهر در ارومیه، قاسم سلطانی بعد از ظهر شنبه در جلسه شورای اداری شهرداری ارومیه افزود: در این راستا 130 میلیارد ریال برای آسفالت معابر ارومیه توسط سه تیم عملیاتی هزینه شده است.

وی با اشاره به اینکه امیدواریم طی یک برنامه ریزی منظم میزان آسفالت تولیدی در ارومیه، به 500 هزار تن برسد، بیان داشت: تا پایان سالجاری نیز بیش از 300 هزار تن آسفالت تولید و در سطح معابر شهر استفاده می شود.

معاون فنی و عمرانی شهردار ارومیه در خصوص سهم مناطق مختلف شهری ارومیه از پخش آسفالت، اظهار داشت: منطقه چهار و دو 35 درصد، منطقه یک 32 درصد و منطقه سه 29 درصد از مجموع اسفالت پخش شده در معابر شهر ارومیه را به خود اختصاص می دهند.

