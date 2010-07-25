تنوع فرهنگی باید ارمغانی برای همگرایی باشد

به گزارش خبرنگار مهر، در مراسم گشایش همایش بین المللی "تنوع فرهنگی،همگرایی جهانی" که عصر دیروز با شعار "واگرایی تا همگرایی جهانی" و حضور اساتید و دانشجویانی از 30 کشور جهان در کتابخانه ملی ایران آغاز شد دکتر حمیدرضا آیت اللهی ، دکتر سید حسن حسینی، دکتر علی اکبر اشعری و دکتر ارسلان قربانی سخنرانی کردند.

دکتر حمیدرضا آیت الهی رئیس پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی با تأکید بر نقش تنوع فرهنگی در ایجاد همگرایی گفت: اندیشمندان جوامع مختلف همواره دغدغه فرهنگی دارند و به همین دلیل ضروری است کنار هم نشسته، صحبت کرده و زمینه را برای برای نوعی همگرایی فرهنگی فراهم کنند.

دکتر سید حسن حسینی نیز در سخنان کوتاهی به ارائه گزارشی از روند برگزاری این همایش سه روزه پرداخت و گفت: ریشه های پیدایش و شکل گیری این همایش به سالها و مباحث جدی باز می گردد که در سالیان اخیر درباره فرهنگ و تنوع فرهنگی و تکثر فرهنگها هم در مجامع علمی و فرهنگی و هم در حلقه سیاستگذاران و سیاستمداران در سطح جهانی مطرح بوده است.

دبیر علمی همایش بین المللی«تنوع فرهنگی،همگرایی جهانی» افزود: از یک سو نگاهی گذرا به تاریخ ملتها و فرهنگها و یا شاید تاریخ دولتها و حکومتها، منازعات و درگیریهای متعدد و خونین بین فرهنگی را به خود دیده است و از سویی این تنوع فرهنگی و تکثر فرهنگها همواره بستر مناسبی برای صلح و آرامش بشری در نیل به تعالی انسانی دیده شده است.

دانشیار فلسفه علم دانشگاه شریف تأکید کرد: راز این تنوع تکثرزا زمانی بیشتر خود را نمایان می سازد که وحدت طبیعت و فطرت انسانی و همچنین به ظهور و تجلی فرهنگها و تمدنها از ادیان و یکتایی و تعالی پیام همه ادیان و اصول و مبانی آن مورد توجه قرار گیرد.از این رو است که تعالیم الهی این تکثر را تکثر واحد می داند. تکثری که بر اساس تعالیم الهی در مشیت خداوندی خواسته شده است.

وی در ادامه تأکید کرد: چنین تلقی از تکثر ناشی از وحدت حقیقی و حقانیت بخشی به فرهنگها و تمدنهای اصیل انسانی را در پی دارد. فرهنگها و تمدنهایی که ریشه در ادیان و تعالیم الهی داشته و شاید راه جاودانگی آن تمدنها و فرهنگها و افول برخی دیگر بر اساس همین اصل باشد.

در ادامه این نشست رئیس کتابخانه ملی ایران نیز طی سخنانی بر وحدت در عین تنوع فرهنگی تأکید کرد و گفت : اسلام نه تنها مسلمانان بلکه پیروان همه ادیان را به وحدت فرا می خواند.

دکتر اشعری اظهار امیدواری کرد که این همایش آغازی برای تداوم گفتگوهای بین اندیشمندان در راستای وحدت بین فرهنگها باشد.

در پایان این نشست دکتر ارسلان قربانی معاون وزیر و رئیس مرکز همکاریهای بین المللی وزارت علوم به ارائه سخنرانی خود با عنوان«هویت ملی، تنوع فرهنگی و تعامل فرهنگی» پرداخت.

همایش بین المللی تنوع فرهنگی؛ همگرایی جهانی از دیروز شنبه 2 مردادماه به مدت سه روز در کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران به همت پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی برگزار می شود.