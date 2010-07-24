ایجاد اشتغال پایدار و رفع بیکاری در لرستان ضروری است

به گزاش خبرنگار مهر در خرم آباد، حبیب الله دهمرده ظهر شنبه در مراسم معارفه خود در محل مرکز تربیت معلم علامه طباطبایی خرم آباد اظهار داشت: مردم لرستان مردمی شریف، ولایت مدار، شجاع و دلاور هستند.

وی با بیان اینکه لرستان دارای ظرفیتهای فراوانی در زمینه های مختلف است، خاطر نشان کرد: استفاده از این ظرفیت ها و توانمندی ها در لرستان نیازمند برنامه ریزی های علمی است.

استاندار لرستان با تاکید بر اجرای برنامه ریزی های کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت در راستای شکوفایی این ظرفیتها و توانمندی ها، عنوان کرد: باید از انجام دادن کارهای غیر کارشناسی در استان به شدت پرهیز کرد.

دهمرده با اشاره به ضرورت تعامل و همدلی در میان مسئولین استانی و دستگاههای اجرایی، بیان داشت: باید از افکار و ایده های علما، نخبگان و کارشناسان در راستای توسعه استان لرستان استفاده کرد.

وی با بیان اینکه انسان هر چقدر هم با تجربه باشد باز هم به تجربیات دیگران نیاز دارد، یادآور شد: ما به طور حتم از نظرات و پیشنهادات کارشناسان و نخبگان در استان استفاده خواهیم کرد.

استاندار لرستان با تاکید بر ضرورت ایجاد یک اتاق فکر در این استان، خاطر نشان کرد: ما در این اتاق فکر از نقطه نظرات و انتقادات و پیشنهادات کارشناسان در زمینه های مختلف استقبال می کنیم.

دهمرده همچنین با تاکید بر پیگیری کردن مصوبات سفر اول و دوم هیئت دولت و کارگروه توسعه و عمران لرستان، عنوان کرد: در راستای پیگیری و اجرای این مصوبات به طور حتم یک کار گروه تخصصی در استانداری تشکیل خواهد شد.

وی با اشاره به برنامه های خود در استان لرستان، بیان داشت: توجه به مسائل فرهنگی، آموزشی، امور بانوان و ... از جمله این برنامه ها در لرستان خواهد بود.

استاندار لرستان توجه به توسعه پایدار، ورود بخش خصوصی و سرمایه گذاری در ابعاد مختلف، دانایی محوری و توجه به نخبگان و.... را از دیگر برنامه های خود برشمرد و یادآور شد: همچنین در اجرای پروژه های عمرانی به سه اصل سرعت، دقت و صحت توجه ویژه خواهد شد.

وی با تاکید بر توجه به مقوله اشتغال در لرستان، خاطر نشان کرد: به طور حتم در زمینه اشتغال پایدار در لرستان توجه ویژه و برنامه ریزی های مختلفی در دستور کار قرار دارد.

استاندار لرستان با اشاره به توجه ویژه به اجرای پروژه های مسکن مهر در لرستان عنوان کرد: توجه به حمل و نقل، انرژی و عمران شهری نیز از دیگر برنامه های من در این استان خواهد بود.

دهمرده با تاکید بر برنامه ریزی در راستای اجرایی کردن قانون هدفمند شدن یارانه ها در لرستان، بیان داشت: تسهیل شرایط ورود بخش خصوصی نیز از دیگر برنامه های مورد توجه در استان خواهد بود.