پاکستان واردات سریع برق از ایران را خواستار شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سایت خبری "نیوز" از اسلام آباد، یوسف رضا گیلانی در دیدار با محمد بخش عباسی سفیر پاکستان در تهران گفت: دولت وی به صورت مثبت نهایی شدن سریع مطالعات امکان سنجی واردات یکهزار مگاوات برق از ایران را برای اجرای سریعتر این پروژه پیگیری خواهد کرد.

گیلانی در دیدار خود که در اسلام آباد انجام شد، افزود: من جلسه کلیه ادارات مربوطه را درباره این پروژه برگزار خواهم کرد تا پروژه مزبور سریعاً اجرا شود.

باوجود گذشت ماهها از بحث و بررسی موضوع خرید برق ایران از سوی پاکستان، اما تاکنون این موضوع به نتیجه‌ای نرسیده است، ضمن آنکه سفیر ایران در اسلام آباد از دخالتهای بیگانگان برای به نتیجه نرسیدن این موضوع سخن به میان آورده است.

این در حالی است که پاکستان در تابستان جاری با کمبود شدید برق در مناطق مرزی روبرو بوده است.

دیلی تایمز همچنین از سفر ماه آینده "راجه پرویز اشرف" وزیر آب و برق فدرال برای انجام مذاکرات بیشتری درباره پروژه واردات یکهزار مگاوات برق جهت تکمیل سریع این پروژه از ایران خبر داد.

در همین حال، روز گذشته ماشاءالله شاکری سفیر ایران در اسلام آباد با راجه پرویز اشرف دیدار کرد. دو طرف در این دیدار مسائل گوناگون و مورد علاقه طرفین و همکاری دوجانبه به ویژه واردات یکهزار مگاوات برق از ایران را مورد بحث قراردادند.