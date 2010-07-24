کارکنان انجمن مشغول کار هستند

به گزارش خبرنگار مهر، پس از انتشار خبر "انجمن آثار و مفاخر فرهنگی موقتاً تعطیل شد" معاون ارتباطات، امور بینالملل و امور استانهای این انجمن با ارسال نمابری به خبرگزاری مهر، توضیح داد: کارکنان انجمن مذکور همچنان به فعالیتهای جاری خود مشغولند.
محمدرضا شرف در این نامه ضمن تقدیر از این رسانه به جهت "بذل توجه به اخبار انجمن آثار و مفاخر فرهنگی" اعلام کرده است: انجمن آثار و مفاخر فرهنگی موقتاً تعطیل نشده است بلکه برگزاری هر گونه مراسمی تا تاریخ 8 مرداد لغو شده است و کارکنان انجمن مذکور همچنان به فعالیتهای جاری خود مشغول هستند.
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