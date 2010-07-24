نگهداری از راه ها مهمترین رسالت سازمان راهداری است

به گزارش خبرنگار مهر در رشت، شهریار افندی زاده عصر شنبه در جمع خبرنگاران رسانه های گروهی استان گیلان افزود: براین اساس استانی می ‌تواند گامهای توسعه را با شتاب و خیزش مناسب طی کند که زیرساختهای مناسب در حوزه راه و ترابری را فراهم کرده باشد.

وی با بیان اینکه در دولت نهم و دهم اجرای شدن پروژه عمرانی به عنوان سرلوحه اقدامات و عملکرد مسئولان در دستور کار قرار دارد، اظهارداشت: در وزارت راه و ترابری بسترسازی زیرساختهای راه، روان ‌سازی حمل و نقل عمومی و جاده ‌ای و بهسازی و توسعه جاده های روستایی و بین ‌شهری منجر به عنوان رسالت اصلی این وزارتخانه در حال اجرا و پیگیریست.

معاون وزیر راه و ترابری ساخت هزار و 500 کیلومتر راه در کشور را برگ زرینی بر افتخارات دولت دانست و گفت: با توجه به اقدامات انجام شده در سالهای اخیر در زمینه ترمیم، بازسازی و ساخت راهها و جادههای روستایی، ایجاد و توسعه بنادر از دیگر اولویتهای کاری وزارت راه و ترابری است.

وی با بیان اینکه سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ‌ای وظیفه نگهداری از راهها را برعهده دارد، افزود: هم ‌اکنون 85 درصد عبور و مرور کشور از طریق راه های اصلی انجام می شود.

افندی ‌زاده خاطرنشان کرد: در سال ‌جاری با استفاده از سیستمهای هوشمند، دوربین‌ های تصویری، دستگاه های تردد شمار و همچنین نصب دستگاه های هواشناسی در گردنه‌ ها و مدیریت علائم راهنمایی و رانندگی شاهد کاهش قابل توجه حوادث جاده ‌ای خواهیم بود.

وی با بیان اینکه در بحث تهیه ماشین ‌‌آلات راهداری و ارائه آموزش به رانندگان این ماشینها اقدامات بسیار خوبی را در سال‌ جاری انجام خواهیم داد، گفت: در سال گذشته 700 دستگاه ماشین ‌آلات برای راهداری ‌های استانها واگذار و در حال حاضر نیز تجهیز و نوسازی راهدارخانه ‌ها و ناوگان از اولویتهای کاری این وزارتخانه است.

معاون وزیر راه و ترابری حذف نقاط حادثه خیز را از دیگر اولویتهای کاری راه و ترابری برشمرد و افزود: براین اساس بهسازی و ترمیم 25 هزار کیلومتر راه های اصلی در دستور کار این وزارتخانه است.

وی یاد آورشد: طی سال جاری دو هزار و 500 دستگاه مینی ‌بوس و ‌هزار و 500 اتوبوس وارد ناوگان حمل و نقل جاده ‌ای کشور می ‌شود.

افندی زاده همچنین با اعلام اینکه انجام تمام فعالیتهای مربوط به بخش راهداری کشور سالانه بیش از سه هزار میلیارد ریال اعتبار نیاز دارد، افزود: بودجه اختصاص یافته برای نگهداری راه ها بسیار کمتر از مبلغ مورد نیاز است اما با این وجود، تمام تلاش خود را برای انجام فعالیتهای مربوطه به این بخش به بهترین شکل ممکن انجام خواهد شد.

وی در ادامه با توجه به دیدگاه ویژه سازمان راهداری و حمل ونقل جاده ای به مقوله نگهداری راه ها خاطرنشان کرد: لازمه بهبود بیش از پیش وضعیت راه های کشور، همکاری تمام فعالان این بخش است.