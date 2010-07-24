کارگروه بررسی ناکامیهای فوتبال فارس تشکیل شد

به گزارش خبرنگار مهر در شیراز، معاون مالی اداری تربیت بدنی فارس در جلسه ای که با حضور معاون اداره کل تربیت بدنی، پیشکسوتان، کارشناسان و دست اندرکاران تربیت بدنی فارس برای تشکیل کارگروه مذکور تشکیل شده بود گفت: باید با تشکیل یک کارگروه، معضلاتی که فوتبال فارس با آن مواجه است مورد بررسی قرار گیرد و آسیبهای وارده را شناسایی کرد.

حیدرعلی کامیاب افزود: رسانه های فارس تاکنون به فوتبال این استان کمک کرده اند و با نقدهای خود معضلات این رشته پر طرفدار را مورد ارزیابی قرار داده اند و یکی از کسانی که پیشنهاد تشکیل این جلسه را داده مدیر گروه ورزش صدا و سیمای مرکز فارس است.

وی اضافه کرد: هدف از تشکیل این کارگروه برای جلوگیری از بحران است ضمن اینکه باید با یک کار کارشناسی و بدون غرض ورزی تلاش کنیم تا فوتبال فارس که ریشه در فوتبال کشور دارد مجدد به لیگ برتر باز گردد.

معاون مالی اداری تربیت بدنی فارس خاطرنشان کرد: در سال همت مضاعف و کار مضاعف باید آموزش و پرورش، دانشگاه و دلسوزان ورزش در کنار اداره کل تربیت بدنی دست در دست هم داده و به درمان بیماری فوتبال فارس بپردازند.

حسام طاعت از پیشکسوتان فوتبال فارس نیز گفت: فوتبال این استان در گذشته از بهترینهای کشور بوده و در رقابتهای مختلف هم سرگروه بوده است.

وی افزود: اکنون فوتبال فارس با افت زیادی روبرو شده و جایگاه خود را در کشور از دست داده و نتوانسته همراه با سایر استانهای کشور پیشرفت کند.

این پیشکسوت فوتبال فارس خاطرنشان کرد: استانی مثل آذربایجان که در سالهای گذشته تیمی در لیگ برتر نداشته اکنون دو نماینده دارد اما فارس که دو تیم در لیگ برتر داشته نماینده ای در این رقابتها ندارد و جای تاسف است.

مجید فهندژ سعدی یکی دیگر از پیشکسوتان ورزش فارس هم در این جلسه گفت: به رغم اینکه طرح آسیا ویژن چند سالی است در فارس در حال اجراست اما بازدهی خوبی نداشته و فوتبال فارس از نظر پایه ها با افت محسوسی مواجه شده است.

وی افزود: تشکیل این جلسه برای ارایه راهکارهای بررسی ناکامی های فوتبال فارس بسیار مفید است و امیدواریم با تشکیل یک گروه بسیار قوی بتوانیم آسیب شناسی کنیم.

فهندژ ادامه داد: تشکیل این جلسه برای محکوم کردن شخص و یا گروه خاصی نیست و بدنبال آن هستیم برای شکوفایی دوباره فوتبال فارس از همه ظرفیتهای موجود استان استفاده کنیم.

دکتر چهارده چریک استاد دانشگاه شیراز هم با تاکید بر برگزاری کنگره آسیب شناسی فوتبال فارس گفت: اصل این موضوع بسیار خوب است اما باید محورهای مورد نظر را که می تواند کارساز باشد، مشخص کرد.

وی اضافه کرد: موارد متعددی وجود داشته که فوتبال فارس را به این روز انداخته اما اینکه بخواهیم اصل موضوع را به نداشتن پول ربط دهیم بی راهه رفته ایم چرا که مشکل مالی یکی از علتهاست ضمن اینکه تیمهای برق و مقاومت هم طبق اطلاع بودجه معقولی داشته اند.

رئیس تربیت بدنی شیراز نیز گفت: ماهیت برگزاری کنگره بسیار اثر بخش خواهد بود اما محورهای کنگره باید مشخص شود تا بتوانیم به یک نتیجه دلخواه دست یابیم.

محسن سالاری افزود : اینکه فوتبال فارس نیاز به بررسی مشکلات دارد شکی نیست و باید شرایطی فراهم شود تا این رشته پرطرفدار در استان فارس جان تازه ای بگیرد.

دبیر هیئت فوتبال فارس هم در این جلسه گفت: وظیفه تربیت بدنی فارس و هیئت فوتبال تیم داری نیست اما هیئت فوتبال باید به باشگاه ها ورود پیدا می کرد.

علیرضا زکی پور افزود: اینکه فوتبال فارس بیمار است شکی در آن نیست و کسانی که تیمهای فوتبال و فوتسال ما را چه در رده بانوان و چه در رده آقایان حمایت می کردند نیز اعلام کرده اند که دیگر قادر به حمایت نیستند که این یک معضل اساسی است ضمن اینکه تیمهای فوتسال صدرا و فوتبال مقاومت بسیج هم به اصفهان و بوشهر انتقال داده شد.

وی افزود : متاسفانه نمایندگان کنفدراسیون فوتبال آسیا (AFC)که اخیرا از باشگاه ها و امکانات شیراز بازدید کردند آن را مورد تائید قرار ندادند ضمن اینکه مدت پنج سال است در هیچ رده سنی مسابقات فوتبال در استان فارس برگزار نشده است.

به گزارش مهر، مدیر ورزش صدا و سیمای فارس نیز گفت: هدف جلسه برای رسیدن به یک راهکار جهت برطرف کردن معضلات موجود در فوتبال فارس است.

عباس جعفری افزود: آسیب شناسی در طول عمر کاری دستگاه ورزش باید وجود داشته باشد ضمن اینکه این امر در فوتبال فارس وجود نداشته و یا اگر هم داشته کمرنگ بوده است.

اسلام موسوی رئیس گروه توسعه ورزش قهرمانی تربیت بدنی فارس نیز در این جلسه گفت: نباید برای مشکلات به وجود آمده در فوتبال فارس تنها یه یک کنگره بسنده کنیم و این کارگروه باید کارش ادامه داشته باشد.

مربی سابق تیم ملی نونهالان کشور نیز با اشاره به ضعف در پایه های فوتبال فارس گفت: متاسفانه پایه های فوتبال فارس چند سالی است که حالت رکود داشته و این امر در حالی رقم خورده که استان فارس معدن ناب استعدادهای ورزشی بخصوص در زمینه فوتبال است.

مسعود مقیم گفت: هیچ گونه نظارتی بر روی مدارس فوتبال نیست و هرروز شاهد تاسیس یک مدرسه فوتبال هستیم بدون اینکه ببینیم خروجی این مدارس چیست و تنها سالی یک بار مدارس فوتبال در حافظیه رژه می روند.

وی افزود : اینکه کنفدراسیون فوتبال آسیا تیم های مطرح فارس را تائید نکرده است سوال من اینست که آسیا ویژن تاکنون چکار کرده است.

در این جلسه همچنین چند تن از کارشناسان دانشگاه، آموزش پرورش و اداره کل تربیت بدنی فارس به بیان دیدگاه خود پرداختند و مقرر شد با تشکیل یک دبیرخانه زیر نظر گروه آموزش، برنامه ریزی و پژوهش تربیت بدنی فارس این کارگروه به زودی کارش را آغاز کند.