رسانه ملی در رعایت خطوط قرمز اهتمام کند

به گزارش خبرنگار مهر در تبریز، آیت الله محسن مجتهد شبستری ظهر شنبه در آئین افتتاح 120 فرستنده تلویزیونی و اف ام و نیز بهره برداری از استودیوهای تولید و پخش رادیویی و تلویزیونی صداوسیمای مرکز آذربایجان شرقی در مجتمع بلال این مرکز گفت: صدا و سیما باید با برنامه ریزی کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت آموزه های دینی و اسلامی را بدون التقاط و تحجر در برنامه های تولیدی لحاظ کند.

وی از ترویج رابطه غلط بین مرد و زن در تولیدات هنری رسانه ملی که مورد انتقاد مقام معظم رهبری نیز قرار گرفته بود، اظهار تاسف کرد و افزود: علاوه بر دقت در رعایت این رابطه، موضوع حجاب و عفاف نیز باید مورد توجه برنامه سازان قرار گیرد.

شبتسری شناخت توطئه های دشمنان به ویژه در حوزه فرهنگ را مورد تاکید قرار داد و افزود: طبق آمار رسمی دو هزار فرقه مختلف شیطان پرستی و انحرافی مورد حمایت غرب است ضمن اینکه سالانه 700حلقه فیلم توسط یهودیان صاحب هالیوود تولید و منتشر می شود که دقت نظر مسئولان رسانه را می طلبد.

امام جمعه تبریز شبهه شناسی و پاسخ به این شبهات با شیوه های مناسب را انتظار دلسوزان نظام از رسانه ملی عنوان کرد و اظهار داشت: نظام اسلامی خون بهای صدها هزار شهید است و نباید با این شبهات مورد لطمه قرار بگیرد.

وی تقویت رسانه ملی در شرایط نابرابر تهاجم رسانه ای غرب علیه کشورمان را امری ضروری دانست و گفت: تولید و پخش برنامه های روشنگرانه با هدف بالا بردن سطح آگاهی مخاطبان به ویژه نسل جوان که در معرض لبه تیز تهاجم فرهنگی دشمنان قرار گرفته اند باید در اولویت قرار گیرد.

آیت الله شبستری برنامه های صدا و سیما در جریان انتخابات و بعد از آن را نسبتاً خوب ارزیابی کرد و گفت: رسانه ملی در این مقطع حساس فعالیت قابل تقدیری انجام داد و می توان نمره خوبی بابت آگاهی بخشی سیاسی در نظر گرفت.

وی فعالیت صدا و سیما در حوزه قرآن و برنامه های مذهبی را نیز خوب توصیف کرد و در عین حال بر استفاده از کارشناسان مذهبی جهت غنی کردن این برنامه ها تاکید کرد.

نماینده ولی فقیه در آذربایجان شرقی با بیان اینکه دهه چهارم انقلاب دهه پیشرفت و عدالت اعلام شده است، توسعه فرهنگی در این پیشرفت را بر همه امور مقدم خواند و افزود:در کشوری که استقلال فرهنگی نباشد استقلال سیاسی،‌ استقلال اقتصادی و استقلال نظامی بی معغنی است.

وی رسانه ملی را یکی از ابزارهای موثر تحقق توسعه فرهنگی دانست و گفت: با وجود اینکه متولیان فرهنگی کشور متعددند اما رسانه ملی به عنوان دانشگاه عمومی دارای جایگاه خاصی نیست.