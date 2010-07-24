شاخص کل بورس 95 واحد افزایش یافت

به گزارش خبرگزاری مهر، در نخستین روز هفته ارزش بازار سهام به 735 هزار و 598 میلیارد ریال رسید که نسبت به روز کاری قبل 3121 میلیارد ریال رشد دارد.

در پایان معاملات امروز شنبه دوم مرداد‌ماه جاری شاخص کل بورس با 95 واحد افزایش نسبت به روزکاری قبل، عدد 15 هزار و 456 واحد را نشان می دهد.

در عین حال، شاخص آزاد شناور به 19 هزار و 696 واحد رسید که نسبت به روز چهار‌شنبه 30 تیرماه امسال 163 واحد افزایش داشته است.



شاخص بازار اول هم امروز عدد 12 هزار و 776 واحد را، نشان می دهد،که این رقم نسبت به روز چهار‌شنبه 92 واحد رشد دارد. براساس این گزارش در معاملات بازار دوم ، شاخص این بازار با افزایش 26 واحدی مواجه شد و در پایان مبادلات در 21 هزار و 563 واحد توقف کرد.

همچنین شاخص صنعت با رشد 93 واحدی نسبت به روزکاری قبل در عدد 11 هزار و 859 واحد متوقف شد، این در حالی است که در پایان مبادلات امروز بازار سرمایه شاخص 50 شرکت برتر با رشد 5 واحدی به عدد 698 واحد رسید.