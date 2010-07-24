پیروان ادیان مختلف برای آمدن منجی موعود خود زمینه ‌سازی کنند

به گزارش خبرنگار مهر در یزد، سیدمهدی صدرالساداتی در نخستین همایش منجی در ادیان الهی در هتل ابریشم یزد اظهار داشت: مسئله منجی و بحث مهدویت و آخرالزمان از مهمترین مسائلی است که در تمامی مکاتب الهی نزد بشریت مطرح بوده است.

وی خاطرنشان کرد: اگر چه در اصل بحث منجی در مکاتب مختلف مطرح شده اما در برخی ادیان و کتابها، ویژگیهای خاصی نسبت به زمان منجی به میان آمده است.

صدرالساداتی با اشاره به اینکه برخی کتب آسمانی مورد تحریف قرار گرفته‌ اند، عنوان کرد: برخی از خصوصیاتی که برای آخرالزمان در کتب مختلف آسمانی بیان شده، با مطالب مطرح شده در کتب اسلامی، قرآن و روایات پیامبر و ائمه اطهار (ع) قابل تطبیق است.

وی بیان داشت: همه ما از هر مکتب، هر کتاب و هر پیغمبری که پیروی می‌ کنیم، یک وظیفه مشترک داریم و آن این است که برای آمدن آن منجی به هر عنوان که معتقدیم، زمینه ‌سازی کنیم و این ممکن نیست مگر اینکه اخلاق، عمل و رفتارمان را برای آمدن منجی اصلاح کنیم و اهداف نورانی او را در زندگی شخصی، اجتماعی و سیاسی خود تحقق ببخشیم.

سوشیانت منجی سودرسان در آیین زرتشت است

موبد کامرانی، نماینده آیین زرتشت نیز در این مراسم با تشریح منجی در گاتهای زرتشتیان همچنین کتاب اوستا، بیان داشت: منجی در آیین زرتشت سوشیانت و این کلمه به معنای سودرسان است.

وی ادامه داد: در گاتها، سوشیانت چهره ‌ای مرتبط با پایان گیتی ندارد و وظیفه او پاک کردن جهان از بدی و هدایت به سمت خوبی است.

موبد کامرانی تاکید کرد: آمدن سوشیانت در دین زرتشت، بازگشت مسیح در دین مسیحیان، ظهور مهدی موعود در بین مسلمانان و میترا در بین بوداییان،‌ یک هدف مشترک دارد که این هدف قالب شدن نیکی در جهان است.

وی تصریح کرد: این هدف دور از دسترس نیست و برای تحقق آن مذاهب باید دست در دست یکدیگر دهند و نقاط مشترک ادیان را گرفته و به آن اهمیت دهند و با همدلی به این نقاط مشترک دست یابند.

رمز زندگی مسالمت آمیز ادیان مختلف در استان یزد یکتاپرستی پیروان ادیان است

شهردار یزد نیز در این مراسم با ابراز خرسندی از اینکه یزد میزان مهمانان حضرت مهدی (عج) از کشورهای مختلف و آیین و مذاهب مختلف است، بیان داشت: مردم استان یزد از قدیم یکتاپرست بوده‌ اند و هم‌ اکنون شاهد زندگی ادیان مختلف در کنار یکدیگر در کمال صلح و آرامش هستیم و رمز این صلح و آرامش در واقع یکتا پرستی و اعتقاد به روز معاد است.

سیدعلی‌ اکبر میروکیلی با اشاره به اینکه مسلمانان به ویژه شیعیان در این ایام مراسم باشکوهی برپا می‌ کنند، اظهار داشت: مردم شیعه به ویژه در استان یزد با برگزاری این مراسم باشکوه، بهترین اعمال را عمل در راستای آماده کردن زمینه ظهور حضرت مهدی (عج) می‌دانند.

مسئول موسسه فرهنگی - هنری آوای عرشیان نیز در حاشیه این همایش اظهار داشت: این همایش با هدف بررسی موعود در ادیان مختلف جهان برگزار شده است.

همایش بزرگ منجی شناسی در یزد برگزار می شود

سیدحسن حسینی خاطرنشان کرد: این همایش مقدمه ‌ا ی برای برگزاری همایش منجی ‌شناسی در سال آینده است که با حمایت مسئولان با عظمت و شکوه بیشتری در استان یزد برگزار می‌ شود.

مسئول برگزاری نخستین همایش منجی در ادیان مختلف الهی یادآور شد: در این همایش 45 نفر از حوزه علمیه قم، جامعه‌ المصطفی و 15 کشور مختلف آلمان، چک، کانادا، استرالیا، ایتالیا، بلژیک، ژاپن، هلند، فرانسه، سوئیس، افغانستان، پاکستان، سوریه، عراق و اندونزی و از آیین‌های مسلمان، زرتشت و مسیحیت در این مراسم حضور دارند.

وی ادامه داد: اجرای این همایش در راستای تاسیس خانه فرهنگ اسلام و ایران در استان یزد صورت گرفته و شرکت‌ کنندگان در این همایش در واقع افرادی هستند که در طی یکسال اخیر از این مرکز بازدید کرده‌ اند.

در این مراسم جشن باشکوه، نمایندگان هر یک از ادیان الهی به توصیف موعود در ادیان خود پرداختند.

همچنین در پایان مراسم کیک میلاد حضرت مهدی (عج) توسط نمایندگان هر یک از ادیان الهی با حضور شهردار یزد، فرماندار یزد، رئیس اداره میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان یزد بریده شد.

این همایش به همت موسسه فرهنگی هنری آوای عرشیان در هتل سنتی ابریشم یزد برگزار شد.