80 درصد از روستاهای مرودشت با مشکل خشکسالی مواجه هستند

به گزارش خبرنگار مهر در شیراز، حسن شبان پور بعد از ظهر شنبه در گفتگو با خبرنگاران تاکید کرد: شهرستان مرودشت در 12 موضوع مختلف به عنوان قطب کشور مطرح است ولی این پیشرفتها باعث نشده که مردم این شهرستان بتوانند در مقابل خشکسالی مقاومت کنند و مردمی که نان شش استان را تامین می کردند امروز به نان شب محتاج شده اند.

وی ادامه داد: خشکسالی سالهای اخیر در فارس تبعات فراوانی را برای مرودشت به همراه داشته و این شهرستان را در مباحث اقتصادی و بازار با مشکل و رکود فراوان مواجه کرده و همچنین این شهرستان به عنوان قطب گندم کشور با مشکل صنایع تبدیلی روبه رو شده تا جایی که بسیاری از صنایع با بحران مواجه شده اند و از طرفی نیز در بحث فاضلاب شهری پس از گذشت چند سال تنها یک سوم این شهر تحت پوشش قرار گرفته است.

نماینده مردم شهرستان مرودشت در مجلس با اشاره به اجرایی شدن تعدادی از مصوبات سفرهای هیئت دولت به این شهرستان افزود: ساخت بیمارستان کامفیروز از مصوبات سفر اول محسوب می شود که 40 درصد اعتبارات آن از طریق کمکهای مردمی و 60 درصد از اعتبارات دولتی بود که این مصوبه در سفر دوم هیئت دولت تغییر کرد و قرار شد 100 درصد اعتبارات این مصوبه را دولت پرداخت کند و عملیات اجرایی آن به زودی آغار خواهد شد.

وی بیان کرد: در استان فارس 13 پتروشیمی، مصوبه هیئت دولت است که در میان آنها تنها عملیات اجرایی پتروشیمی مرودشت آغاز شده و همچنین بحث گازرسانی به 14 روستا نیز در حال پیگیری است.