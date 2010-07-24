تفاهم نامه مشارکت توانمندسازی زنان در اردبیل امضا شد

به گزارش خبرنگار مهر در اردبیل، خاطره استاد رضائی بعد از ظهر شنبه در جریان امضا این تفاهم نامه اظهار داشت: این تفاهم نامه بین دفتر امور بانوان و خانواده استانداری اردبیل و چهار دستگاه اجرایی ذیربط امضاء شده است.

وی افزود: تفاهم نامه مشارکت توانمندسازی زنان و خانواده در موضوعات حقوق و مذهب، فرهنگ و هنر، سلامت و ورزش و تولید و اقتصاد امضا شده است.

سرپرست امور بانوان استانداری اردبیل اضافه کرد: تفاهم نامه فوق بین این دفتر و سازمان تبلیغات اسلامی، اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی، دانشگاه علوم پزشکی و سازمان صنایع و معادن استان امضاء شد.

وی تشکیل گروه مشارکت در چهار بخش اقتصاد و تولید، حقوق و مذهب، سلامت و ورزش و فرهنگ و هنر، ایجاد اتاق فکر در این حوزهها، راه اندازی بانک اطلاعاتی و وب سایت جهت تسهیل در ارتباط بین اعضا و ثبت فعالیتها را از جمله بندهای تفاهم نامه مذکور عنوان کرد.

استاد رضائی با اشاره به بندهای دیگر این تفاهم نامه تصریح کرد: همچنین برقرای ارتباط و تعامل مستمر با فعالان زن حوزه های یاد شده در بخش برون مرزی با اولویت کشورهای آذربایجان و ترکیه از دیگر بندهای این تفاهم نامه است.

مشاور استاندار ابراز داشت: طرحهای مصوب در نشستهای چهار تیم تخصصی پس از بررسی و توجیه مالی به بهره برداری خواهد رسید.

وی در پایان اظهار امیدواری کرد که گامهای آتی مدیران استان در امتداد گامهای اولیه و در راستای تقویت مشارکت توانمند سازی زنان جهت رسیدن به اهداف مورد نظر برداشته شود تا این حرکت دچار فراموشی یا آسیب و ضعف نشود.