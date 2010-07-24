مقابله با بدحجابی کار فرهنگی می خواهد / اساتید مخالف حجاب عامل ترویج بی حجابی هستند

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام علی حکیم بعد از ظهر شنبه در حاشیه جلسه شورای اداری شهرستان نور در جمع خبرنگاران افزود: اعتقاد دارم با یک برخورد زننده نمی شود درمقابل جوانان ایستاد بلکه باید این موضوع فرهنگ سازی شود.

مدیر کل اطلاعات استان با اعلام اینکه بعضی از اعضای هیئت علمی و اساتید دانشگاه اعتقادی به حجاب وعفاف ندارند، تاکید کرد: خود این افراد مهمترین عامل گسترش بدحجابی وبی حجابی بعضی از دانشجویان وجوانان در جامعه هستند.

وی خاطرنشان کرد: برای گسترش فرهنگ عفاف و حجاب در جامعه باید از کارگزاران، کارکنان دولت در سازمان ها وادارات شروع کرد.

حکیم افزود: مسئولین امر باید در گزینش افراد برای تصدی یک پست عدالت را در سرلوحه معیارهای اصلی خود بدانند.

وی با بیان اینکه هرچه مسئولیت افراد بالاتر بیشتر سطح عدالت او نیز بیشتر است، تصریح کرد: مسئولینی که عادل نیستند بهتر است از مسئولیت خود کناره گیری کننر چراکه باید در مقابل مردم پاسخگو باشند.

وی ادامه داد: عمل صالح یک مسئول در نظام جمهوری اسلامی این است که کار ووظایف محوله اش را به خوبی و درست انجام دهد.

حکیم نارضایتی مردم از مسئولین دستگاه های اجرایی را بهترین برگ برنده برای دشمنان نظام دانست و تاکید کرد: هرمسئولی که نارضایتی در مردم وارباب رجوع ایجاد کند ضد انقلاب و نظام است.

مسئول دستگاه امنیتی استان اضافه کرد: مدیران باید این باور را در آحاد جامعه ایجاد کنند که خدمت رسانی به مردم وجامعه وظیفه اصلی مسئولین است.

مدیرکل اطلاعات مازندران گفت:عدالت شرط اصلی صلاحیت یک مسئول برای تصدی یک پس در نظام اسلامی است.