تحولاتی عظیم بزودی در عراق و افغانستان رخ خواهد داد

سردار مسعود جزایری در گفتگو با خبرنگار مهر، درباره احتمال مطرح شده از سوی رئیس جمهور مبنی بر حمله نظامی آمریکا درآینده ای نزدیک به دو کشور در منطقه خاورمیانه، اظهارداشت: اگر آمریکا که دو شکست بزرگ و مفتضحانه را در برابر حزب الله و حماس در منطقه تجربه کرده است می خواهد شکست سومی را هم برای بار دیگر تجربه نماید، تصمیم با خودش است.

وی در ادامه اعلام کرد: بدون تردید در آینده ای نزدیک درعراق وافغانستان نیز تحولات شگرفی به وقوع خواهد پیوست.

رئیس ستاد تبلیغات دفاعی کشوردر بخش دیگری از سخنانش به ادعای اخیر ژنرال اودیرنو فرمانده نیروهای آمریکایی در عراق مبنی بر اینکه " ایران به حمایت های مالی ، آموزشی و تسلیحاتی خود از گروه های تندروی شیعه در عراق همچنان ادامه می دهد" اشاره و خاطرنشان کرد: منافع جمهوری اسلامی ایران درکشور عراق در واقع همان منافع مردم ودولت عراق است.

وی با تاکید براینکه هرچه آرامش بیشتری در عراق حاکم باشد و دولت قانونی این کشور از استقرار و ثبات بیشتری برخوردار شود، به نفع جمهوری اسلامی ایران وسایر کشورهای منطقه خواهد بود، حمایت تهران از بغداد را حمایتی استراتژیک عنوان کرد.

سردار جزایری تصریح کرد: لازمه تحقق این مهم آن است که چتر حمایتی ایران همچنان همه عراق و عراقیهای آزاده و مستقل اندیش را دربربگیرد.

وی خاطرنشان کرد: براساس شواهد موجود بسیاری از گروه های شبه نظامی و تروریستی بصورت مستقیم وغیرمستقیم با آمریکا هماهنگ هستند و این درحالیست که آمریکائیها همواره ژست حقوق بشر را بخود گرفته اند و نسبت به مسئله جنگ و تروریست خصوصا بعد از بروز مشکل بصورت دوگانه برخورد می کنند.

رئیس ستاد تبلیغات دفاعی کشور، مردم ایران وعراق را دارای مشترکات بسیاری در زمینه های گوناگون دانست وافزود: هزاران سال است که فرهنگ مردم دو کشور ایران وعراق با هم آمیخته شده است بطوریکه هم اکنون ملت عراق ایرانیان را دوست وبرادر خود می دانند.

جزایری گفت : در حقیقت این آمریکائیها هستند که از هزاران کیلومتر آنطرف تر به شکل مهمان ناخوانده خود را به ملت عراق تحمیل کرده اند.