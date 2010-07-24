به گزارش خبرنگار مهر در قم، امیر محمدیچهر ظهر شنبه در جمع خبرنگاران با اعلام این خبر گفت: این طرح به علت افزایش بیرویه قیمت مرغ اتخاذ گردیده است و از تاریخ 28تیرماه، مرغ یارانهای در بازار توزیع گردیده است.
وی با بیان اینکه گرانی این کالای پرمصرف در سبد خانوار به دلیل نزدیکی به ماه مبارک رمضان به یک مسئله اساسی در تنظیم بازار تبدیل شده است اذعان داشت: در راستای رفاه حال شهروندان و به دنبال تعادل در بازار گوشت سفید این طرح اجرا گردیده و تا پایان ماه مبارک رمضان ادامه خواهد داشت.
محمدیچهر خاطر نشان کرد: مرغ یارانهای بر اساس قیمت مذکور با برند فلامک و شرکت کارخانجات طیور صنعتی مهر زمستانه درسطح استان توزیع میشود.
وی در ادامه بیان داشت: مرغ یارانهای توزیعی در سطح بازار، گوشت سفید گرم میباشد و در صورتی این میزان مرغ نیاز مصرفی شهروندان را تأمین نکند با رایزنیهای لازم، گوشت منجمد نیز وارد بازار خواهدشد.
قمیها نگران کمبود گوشت در ماه رمضان نباشند
وی همچنین با اشاره به فرارسیدن ماه مبارک رمضان و اهمیت و ضرورت تأمین اقلام مورد نیاز مردم افزود: به منظور تنظیم بازار و رفع نگرانی شهروندان در خصوص اقلام مهم سبد خانوار در این ایام، نمایشگاه محصولات کشاورزی و روستایی از طریق تعاون روستایی استان قم برگزار خواهد شد.
محمدیچهر، تنظیم بازار ایام ماه مبارک رمضان را یکی از برنامههای مهم سازمان بازرگانی برشمرد و افزود: سازمان بازرگانی استان برنامه ریزیهای لازم را در خصوص تأمین گوشت مرغ و گوشت قرمز انجام داده است و شهروندان نگران وضعیت گوشت سفید و قرمز در این ایام نباشند.
معاون بازرگانی داخلی سازمان بازرگانی در پایان با اشاره به آغاز طرح توزیع مرغ یارانهای در استان اظهار داشت: شهروندان در صورت مشاهده هرگونه تخلف در خصوص قیمت مرغ یارانهای با برند مذکور در سطح استان میتوانند از طریق تماس با تلفن 124، ستاد خبری معاونت بازرسی و نظارت سازمان بازرگانی استان را مطلع نمایند.
قم - خبرگزاری مهر: معاون بازرگانی داخلی سازمان بازرگانی قم گفت: از تاریخ 28 تیرماه، مرغ یارانهای به قیمت هر کیلو گرم 30 هزار ریال در راستای حمایت از مصرف کنندگان در سطح استان توزیع شده است.
به گزارش خبرنگار مهر در قم، امیر محمدیچهر ظهر شنبه در جمع خبرنگاران با اعلام این خبر گفت: این طرح به علت افزایش بیرویه قیمت مرغ اتخاذ گردیده است و از تاریخ 28تیرماه، مرغ یارانهای در بازار توزیع گردیده است.
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