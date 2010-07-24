مبنای کار تبلیغات اسلامی فعالیت به دور از هیاهوی سیاسی است

به گزارش خبرنگار مهر در قزوین حجت الاسلام علی اکبر حاج عزیزخانی عصر شنبه در نشست مسئولان فرهنگی این نهاد اظهار داشت: فعالیت در حوزه دین علاوه بر برنامه ریزی صحیح و انگیزه، نیازمند بودجه کافی است لذا عدم تخصیص اعتبارات کافی باعث آسیب پذیر شدن جامعه در حوزه های اخلاق و دین می شود.

این مسئول خاطرنشان کرد: فعالیت در حوزه فرهنگ و دین نیازمند همفکری، همدلی و همیاری تمامی دستگاه های اجرایی و نمایندگان مردم در مجلس است.

به گفته وی هم اکنون بسیاری از مسئولان و نمایندگان در حوزه هایی نظیر سیاست و ورزش وارد شده اند اما متاسفانه به حوزه دین کم توجهی می کنند، در حالی که در کشوری با حکومت اسلامی انتظار بیش از اینهاست.

حجت الاسلام عزیزخانی تصریح کرد: به طور حتم توجه ویژه به حوزه دین منجر به تربیت نیروی انسانی متدین، کارآمد و متعهد در عرصه های سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی وکاهش معضلات و آسیب های اجتماعی در سطح جامعه می شود.

وی پرداختن به مسائل فرهنگی را یکی از دغدغه های اصلی مسئولان دانست و افزود: علیرغم فعالیت های گسترده فرهنگی در کشور، هنوز جای کار بسیاری در زمینه برنامه های فرهنگی وجود دارد.