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۲ مرداد ۱۳۸۹، ۱۹:۳۵

عزیزخانی:

مبنای کار تبلیغات اسلامی فعالیت به دور از هیاهوی سیاسی است

مبنای کار تبلیغات اسلامی فعالیت به دور از هیاهوی سیاسی است

قزوین - خبرگزاری مهر: رئیس سازمان تبلیغات اسلامی استان قزوین گفت: مبنای کار این سازمان فعالیت فرهنگی و دینی به دور از هیاهوهای سیاسی است.

 به گزارش خبرنگار مهر در قزوین  حجت الاسلام علی اکبر حاج عزیزخانی عصر شنبه در نشست مسئولان فرهنگی این نهاد اظهار داشت: فعالیت در حوزه دین علاوه بر برنامه ریزی صحیح و انگیزه، نیازمند بودجه کافی است لذا عدم تخصیص اعتبارات کافی باعث آسیب پذیر شدن جامعه در حوزه های اخلاق و دین می شود.

این مسئول خاطرنشان کرد: فعالیت در حوزه فرهنگ و دین نیازمند همفکری، همدلی و همیاری تمامی دستگاه های اجرایی و نمایندگان مردم در مجلس است.
 
به گفته وی هم اکنون بسیاری از مسئولان و نمایندگان در حوزه هایی نظیر سیاست و ورزش وارد شده اند اما متاسفانه به حوزه دین کم توجهی می کنند، در حالی که در کشوری با حکومت اسلامی انتظار بیش از اینهاست.
 
حجت الاسلام عزیزخانی تصریح کرد: به طور حتم  توجه ویژه به حوزه دین منجر به تربیت نیروی انسانی متدین، کارآمد و متعهد در عرصه های سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی  وکاهش معضلات و آسیب های  اجتماعی در سطح جامعه می شود.
 
وی پرداختن به مسائل فرهنگی را یکی از دغدغه های اصلی مسئولان دانست و افزود: علیرغم  فعالیت های گسترده فرهنگی در کشور، هنوز جای کار بسیاری در زمینه برنامه های فرهنگی وجود دارد.
کد مطلب 1122473

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