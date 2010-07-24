قم آماده پذیرایی از زائران نیمه شعبان است

به گزارش خبرنگار مهر در قم، احمد حاجی‌زاده بعد از ظهر شنبه در نشست بررسی اقدامات کمیته‌های ستاد بزرگداشت نیمه شعبان استان قم طی سخنانی اظهار داشت: طبق برنامه ریزی‌های به عمل آمده در ستاد، اقدامات و فعالیتهای خوبی برای برگزاری هر چه باشکوه‌تر مراسم نیمه شعبان در قم تدارک دیده شده که با سرعت و قوت از جانب دستگاه‌های متولی در دست اجراست.



وی با قدردانی از تلاش و همکاری اعضا و مسئولان کمیته‌های ستاد بزرگداشت نیمه شعبان خاطرنشان کرد: کمیته‌های زیر مجموعه ستاد از حداکثر توان و ظرفیت خود برای پیشبرد هر چه بهتر امور استفاده کرده‌اند، اما در برخی از موارد نیاز به کار و تلاش مضاعفی است که باید ظرف ایام باقی مانده تا شروع مراسم پیگیری و اجرایی شود.



معاون استاندار قم با اشاره به تمهیدات فراهم شده برای پذیرایی از میلیون‌ها مسافر و زائر ورودی به شهر مقدس قم در ایام نیمه شعبان تصریح کرد: با امکانات و خدمات پیش بینی شده که در تمامی زمینه‌ها نسبت به سال‌های گذشته رشد چشمگیری داشته است، امیدواریم که امسال شاهد کمترین مشکلات و نارسایی‌های خدماتی بوده و میزبان شایسته‌ای برای خیل عظیم مشتاقان به حضرت ولی عصر(عج) باشیم.



حاجی‌زاده با بیان این که تصمیمات و مصوبات خوبی در جلسات کمیته‌های ستاد اتخاذ شده است بر لزوم تلاش مسئولان و اعضای کمیته‌ها در جهت اجرایی شدن این تصمیمات و مصوبات تأکید کرد.



وی افزود: اقدامات دستگاه‌های اجرایی در این ایام رصد و مورد ارزیابی قرار خواهد گرفت.



معاون سیاسی امنیتی استاندار قم با قدردانی از همکاری و همراهی مردم در این گونه مناسبت‌ها، از شهروندان و هم استانی‌ها خواست تا در جهت مراعات حال مسافران و زائران در ایام نیمه شعبان از آوردن وسایل نقلیه شخصی به خیابان‌ها خصوصاً در پیک ساعات ترافیک خودداری و حتی الامکان با وسایل نقلیه عمومی تردد کنند.