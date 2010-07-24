کسب نخستین نشان آسیایی اسکیت بانوان توسط اسکیت باز مازندرانی

به گزارش خبرنگار مهر، حسین خیری نیا عصر شنبه در جمع خبرنگاران گفت: مهسا رحیمی به عنوان تنها اسکیت باز ملی پوش کشورمان در رشته فری استایل رده بزرگسالان قهرمانی آسیا که در کشور چین تایپه درحال برگزاراست، امروز در میان نامداران این رشته ورزشی موفق به کسب نشان برنز این ماده شد.

وی افزود: در بخش فری استیل اسکیت قهرمانی آسیا از کشورمان فقط مهسا رحیمی شرکت کرده بود و خوشبختانه در نخستین حضور آسیایی خود ، خوش درخشید.

رئیس هیئت اسکیت مازندران اضافه کرد: تیم ملی اسکیت کشورمان امروز به غیر از خانم رحیمی سه نشان دیگر هم کسب کرد.

خیری نیا ادامه داد: در مجموع تیم ملی اسکیت کشورمان با 14 ورزشکار شامل 13 اسکیت باز در رشته سرعت و مهسا رحیمی تنها اسکیت باز در رشته فری استایل به مسابقات اسکیت قهرمانی آسیا در چین تایپه اعزام شدند.

رئیس هیئت اسکیت مازندران تصریح کرد: پیش از این مسابقات ازمهسا رحیمی به عنوان یکی از امیدهای کشورمان برای کسب مدال در مسابقات آسیایی یاد می شد.

خیری نیا اضافه کرد: این اسکیت باز ملی پوش مازندرانی در ماه گذشته در مسابقات قهرمانی کشور به مقام قهرمانی دست یافته بود.

وی با اشاره به اینکه این دومین ورزشکار اسکیت باز مازندرانی است که در مسابقات رسمی برون مرزی به همراه تیم ملی اعزم شد گفت: پیش از این نیز نگار فلاح اسکیت باز مازندرانی که به همراه تیم ملی اسکیت کشورمان اردیبهشت ماه امسال در مسابقات بین المللی اسکیت کره جنوبی شرکت کرده بود، در رشته هزار متر سرعت نشان برنزاین مسابقات را بر گردن آویخت و نخستین نشان برون مرزی اسکیت مازندران را نیز کسب کرده بود.

رئیس هیئت اسکیت مازندران ادامه داد: خوشبختانه اسکیت بازان مازندرانی در دوسال گذشته در مسابقات داخلی درخشش خیره کننده ای داشتند.

خیری نیا یادآورشد: حضور اسکیت بازان مازندرانی در رده های مختلف سنی پسران و دختران در تیم های ملی نشان از رشد وکیفیت بالای کار اسکیت بازان این استان دارد.

هم اکنون بیش از سه هزارنفر در مازندران در رشته ورزشی اسکیت سازماندهی شدند.