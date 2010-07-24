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۲ مرداد ۱۳۸۹، ۱۸:۴۳

مهمترین مشکل مددجویان بهزیستی کرمان تامین مسکن است

مهمترین مشکل مددجویان بهزیستی کرمان تامین مسکن است

کرمان - خبرگزاری مهر: مدیرکل بهزیستی کرمان گفت: هم اکنون مهمترین مشکل مددجویان بهزیستی کرمان تامین مسکن است.

به گزارش خبرنگار مهر در کرمان، رضا عباسی عصر شنبه در مراسم تحویل 80 خانه به مددجویان بهزیستی کرمان با اشاره به اینکه مهمترین مشکل مددجویان تامین مسکن است، اظهار داشت: دولت نگاه ویژه ای برای حل مشکل مسکن مددجویان دارد  و در این راستا نیز اقدامات موثری انجام داده است.

وی ضمن اشاره به تحویل 80 خانه به مددجویان بهزیستی در کرمان، گفت: این واحدها با زیربنای 60 متر احداث شده اند .

عباسی تکمیل این 80 واحد مسکونی را از اقدامات مهم دولت برای رفع محرومیت دانست و گفت: امسال نیز به همت دولت سال نهضت مسکن سازی در بهزیستی نام نهاده شده و دولت درصدد است تا با احداث 90 هزار واحد مسکونی در سراسر کشور تا پایان دولت دهم، بار بزرگی از دوش مددجویان فاقد مسکن که نیازمند حمایت هستند، بردارد.

وی افزود: اعتبار اختصاص یافته برای احداث 80 واحد مسکونی مددجویان بهزیستی کرمان هشت هزار میلیارد ریال است.


 

کد مطلب 1122491

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