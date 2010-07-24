سند ملی تحول در آموزش و پرورش توسط رئیس جمهور امضا شد

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر محمود احمدی نژاد امروز شنبه در نشست اعضای شورای عالی آموزش و پرورش با تاکید بر اهمیت تدوین «نظام معیار اسلامی» در مقابل نظام لیبرال، اظهار داشت: در دنیای سکولار هدف از تعلیم و تربیت، ساختن انسانها متناسب با آرمانهای این نظام است و نظام آموزشی آنها هم بر همین اساس شکل گرفته است، در مقابل نظام معیار اسلامی به دنبال تربیت انسانهایی متعالی و کمال یافته است و چنین نظامی است که می تواند مدینه فاضله را برای جامعه انسانی به ارمغان آورد.

وی با اشاره به نقش مهم آموزش و پرورش در تدوین نظام معیار اسلامی گفت :آموزش و پرورش می تواند به کمک حوزه و دانشگاه و با تکیه بر مبانی اسلامی، ابعاد این نظام را تعریف کند و مجتهدان و متفکران دینی و دانشگاهی هم می توانند جزئیات آن را تدوین کنند.

رئیس جمهور با تأکید بر ضرورت حرکت نظام آموزشی در مسیر تعالی و رشد انسانها تصرح کرد: جهت آموزش انسانها باید به سمت شاخصهای نظام آموزشی متناسب با معیارهای اسلامی حرکت کند.

در ابتدای این جلسه وزیر آموزش و پرورش نیز با ارائه گزارشی از روند تدوین سند تحول آموزش وپرورش اظهار داشت: با اجرای این سند در آموزش و پرورش تحولات بنیادین رخ خواهد داد.

حمید رضا حاجی بابایی افزود: در دولتهای نهم و دهم اهتمام ویژه ای برای رفع مشکلات نظام آموزشی و تحول مناسب در بخش آموزش و پرورش کشور به وجود آمده است و همین توجه ویژه آثار و برکات فراوانی نیز به دنبال داشته است.

وزیر آموزش و پرورش با اشاره به این که در تدوین این سند نخبگان آشنا به فلسفه آموزش و پرورش اسلامی مشارکت داشته‌اند، گفت: اجرای این سند راهگشای حل بسیاری از مشکلات آموزش و پرورش‌ و آغاز تحول عظیمی در حوزه‌های مختلف آموزشی و پرورشی این وزارتخانه است.