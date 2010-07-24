تبعات منفی طرح هدفمند کردن یارانه‌ ها باید به حداقل ممکن برسد

به گزارش خبرنگار مهر در یزد، محراب اسکندری در جلسه شورای نظارت و کنترل بازار استان یزد اظهار داشت: طرح هدفمند کردن یارانه‌ ها، مناسبترین مسیر برای برقراری عدالت و اهداف عدالت‌ محوری در کشور است و باید تلاش شود تا تبعات منفی این طرح به حداقل ممکن برسد.

وی تعامل و همکاری دستگاهها و سازمانهای مختلف را در کاهش این تبعات بسیاری ضروری و لازم دانست.

اسکندری خاطرنشان کرد: سازمان بازرگانی نیز در راستای اجرای بهینه طرح تحول اقتصادی دولت نهم، کارگروه ‌های عملیاتی تشکیل داده تا با ارائه برنامه و مدیریت، ذخیره ‌سازی برای کاهش اثرات تورمی و پیشگیری از شوکهای احتمالی با ورود به موقع به بازار هنگام جهش قیمت، از کمبود یا افزایش کاذب قیمتها جلوگیری کنند.

وی بسته سیاستی وزارت بازرگانی را جزو بهترین و موثرترین بسته‌ های ارائه شده در زمینه هدفمند کردن یارانه ‌ها دانست.

رئیس سازمان بازرگانی استان یزد در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به برنامه عملیاتی ذخیره‌ سازی کالاهای اساسی عنوان کرد: در این برنامه سرانه مصرف 13 قلم کالای اساسی اعلام شده اما با بررسی ‌های انجام شده، سرانه مصرف استان یزد در برخی اقلام به مراتب بالاتر از سرانه اعلامی است که باید این موضوع مدنظر قرار گیرد.

اسکندری عنوان کرد: در این برنامه سرانه کالاهایی نظیر گوشت قرمز، تخم‌ مرغ، گوشت مرغ، شیرخشک صنعتی، پنیر، کره، برنج، عدس، لوبیا، نخود، ماکارونی، روغن نباتی، قند و شکر اعلام شده است.

وی خاطرنشان کرد: سرانه مصرف استان یزد در اقلامی نظیر برنج، گوشت قرمز و گوشت مرغ بالاتر از سرانه کشوری است.

اسکندری بر اهمیت گوشت قرمز در سبد غذایی خانوار تاکید کرد و افزود: به ویژه در استان یزد که سرانه مصرف این کالا از سایر نقاط کشور بیشتر است، توافقاتی با دامپزشکی برای صدور مجوز دام انجام شده است.

رئیس سازمان بازرگانی استان یزد تاکید کرد: بر اساس این توافق، صدور مجوز ورود دام به افراد باید منوط به تایید کشتار دام قبلی از سوی کشتارگاه باشد اما تعداد مجوز صادره و میزان دام کشتار شده گواه عدم رعایت موضوع از سوی اداره کل دامپزشکی است.

وی عنوان کرد: برای رفع این مشکل باید برنامه‌ ریزی‌های لازم انجام شود.