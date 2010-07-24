روزانه دو هزار و 500 راننده در جاده های استان قزوین جریمه شدند

به گزارش خبرنگار مهر در قزوین، سید جعفر مظفر حسینی عصر شنبه در جمع خبرنگاران گفت: نزدیک به 509 درصد این تخلفات، مربوط به تخلفاتی مانند: سرعت غیر مجاز، سبقت غیرمجاز، حرکت های مارپیچی، تجاوز به چپ، نقض فنی سیستم خودرو و عدم استفاده از کمربند ایمنی بوده است.

وی با بیان اینکه روزانه بالغ بر150 هزار دستگاه خودرو در محورهای مواصلاتی استان تردد می کنند، خاطرنشان کرد: در سه ماهه اول امسال تعداد سوانح منجر به فوت در جاده های استان قزوین با 67 فقره تصادف نسبت به مدت مشبه سال قبل از نظر تعداد سوانح و کشته ها کاهش داشته است.

حسینی تصریح کرد: علت 70 درصد تصادفات در بزرگراهها و آزاد راههای استان عدم توجه رانندگان به سمت جلوی خودرو بدلیل خوردن و آشامیدن، کشیدن سیگار، استفاده از تلفن همراه، صحبت کردن با سرنشینان خودرو، مصرف قرصهای مسکن و خواب آور و از همه مهمتر خستگی و بیخوابی آنان در حین رانندگی بوده است.

سرهنگ حسینی یادآور شد: 27 درصد کشته های جاده ای در استان در مسیر60 کیلومتری بوئین زهرا، رحیم آباد اتفاق می افتد که این امر نیازمند مساعدت و توجه ویژه مسئولان در بهبود وضع این جاده با احداث دو باند رفت و برگشت در مسیر یاد شده است.

وی خاطرنشان کرد: در سالهای اخیر 30 نقطه حادثه خیز استان برطرف شده و این امر باعث تسهیل در عبور و مرور جاده ای و کاهش تصادفات شده است.

حسینی استان قزوین را به لحاظ پل ارتباطی بودن با 11 استان کشور و پایتخت همچنین وجود مراکز آموزش عالی متعدد، کارخانه ها و شهرک های صنعتی مختلف از نظر موقعیت ترافیکی جزو استانهای مهم کشوردانست و افزود: پلیس راه استان قزوین برای انضباط بخشی و تسهیل در عبور و مرور و کاهش حوادث جاده ای برنامه های مختلفی را به مورد اجرا گذاشته است.

رئیس پلیس راه استان قزوین گفت: این برنامه ها شامل آموزش رانندگان و دانش آموزان مدارس حواشی جاده ها، استفاده از دهیاران به عنوان راهوران محله، بهره گیری از کیت های تست رانندگان خودروهای سواری و وسایل نقلیه عمومی، استفاده از جی پی اس و دوربین های سرعت سنج دستی است که توسط پلیس راه استان به مورد اجرا گذاشته شده است.

حسینی اظهار داشت: علاوه بر این، ماموران گشت محسوس و غیرمحسوس کنترل ترافیکی جاده ای استان را برعهده دارند.

وی یادآور شد: به منظور کنترل راننده های اتوبوس های بین شهری تعدادی از ماموران پلیس راه با لباس مبدل و در پوشش مسافر رفتار رانندگان این اتوبوسها را از مبداء تا مقصد کنترل می کنند و در صورت بروز تخلف از سوی آنان در اولین پاسگاه پلیس راه با افراد مذکور برخورد قانونی می شود.

حسینی گفت: در سال گذشته 437 فقره تست اعتیاد از رانندگان خودروهای سواری سبک و سنگین در جاده های استان گرفته شد که 95 نفر به علت مصرف مواد مخدر با تکیل پرونده به دادگاه معرفی شدند.