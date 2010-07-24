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۲ مرداد ۱۳۸۹، ۱۹:۴۴

سرهنگ حسینی:

روزانه دو هزار و 500 راننده در جاده های استان قزوین جریمه شدند

روزانه دو هزار و 500 راننده در جاده های استان قزوین جریمه شدند

قزوین - خبرگزاری مهر: رئیس پلیس راه استان قزوین گفت: روزانه به طور متوسط دو هزار و 500 راننده متخلف جریمه شدند که در مجموع بیش از 225 هزارفقره برگ جریمه در سه ماهه اول امسال در جاده های استان برای رانندگان متخلف صادر شده است.

به گزارش خبرنگار مهر در قزوین، سید جعفر مظفر حسینی عصر شنبه در جمع خبرنگاران گفت: نزدیک به 509 درصد این تخلفات، مربوط به تخلفاتی مانند: سرعت غیر مجاز، سبقت غیرمجاز، حرکت های مارپیچی، تجاوز به چپ، نقض فنی سیستم خودرو و عدم استفاده از کمربند ایمنی بوده است.

وی با بیان اینکه روزانه بالغ بر150 هزار دستگاه خودرو در محورهای مواصلاتی استان تردد می کنند، خاطرنشان کرد: در سه ماهه اول امسال تعداد سوانح منجر به فوت در جاده های استان قزوین با 67 فقره تصادف نسبت به مدت مشبه سال قبل از نظر تعداد سوانح و کشته ها کاهش داشته است.
 
حسینی تصریح کرد: علت 70 درصد تصادفات در بزرگراهها و آزاد راههای استان عدم توجه رانندگان به سمت جلوی خودرو بدلیل خوردن و آشامیدن، کشیدن سیگار، استفاده از تلفن همراه، صحبت کردن با سرنشینان خودرو، مصرف قرصهای مسکن و خواب آور و از همه مهمتر خستگی و بیخوابی آنان در حین رانندگی بوده است.
 
سرهنگ حسینی یادآور شد: 27 درصد کشته های جاده ای در استان در مسیر60 کیلومتری بوئین زهرا، رحیم آباد اتفاق می افتد که این امر نیازمند مساعدت و توجه ویژه مسئولان در بهبود وضع این جاده با احداث دو باند رفت و برگشت در مسیر یاد شده است.
 
وی خاطرنشان کرد: در سالهای اخیر 30 نقطه حادثه خیز استان برطرف شده و این امر باعث تسهیل در عبور و مرور جاده ای و کاهش تصادفات شده است.
 
حسینی استان قزوین را به لحاظ پل ارتباطی بودن با 11 استان کشور و پایتخت همچنین وجود مراکز آموزش عالی متعدد، کارخانه ها و شهرک های صنعتی مختلف از نظر موقعیت ترافیکی جزو استانهای مهم کشوردانست و افزود: پلیس راه استان قزوین برای انضباط بخشی و تسهیل در عبور و مرور و کاهش حوادث جاده ای برنامه های مختلفی را به مورد اجرا گذاشته است.
 
رئیس پلیس راه استان قزوین گفت: این برنامه ها شامل آموزش رانندگان و دانش آموزان مدارس حواشی جاده ها، استفاده از دهیاران به عنوان راهوران محله، بهره گیری از کیت های تست رانندگان خودروهای سواری و وسایل نقلیه عمومی، استفاده از جی پی اس و دوربین های سرعت سنج دستی است که توسط پلیس راه استان به مورد اجرا گذاشته شده است.
 
حسینی اظهار داشت: علاوه بر این، ماموران گشت محسوس و غیرمحسوس کنترل ترافیکی جاده ای استان را برعهده دارند.
 
وی یادآور شد: به منظور کنترل راننده های اتوبوس های بین شهری تعدادی از ماموران پلیس راه با لباس مبدل و در پوشش مسافر رفتار رانندگان این اتوبوسها را از مبداء تا مقصد کنترل می کنند و در صورت بروز تخلف از سوی آنان در اولین پاسگاه پلیس راه با افراد مذکور برخورد قانونی می شود.
 
حسینی گفت: در سال گذشته 437 فقره تست اعتیاد از رانندگان خودروهای سواری سبک و سنگین در جاده های استان گرفته شد که 95 نفر به علت مصرف مواد مخدر با تکیل پرونده به دادگاه معرفی شدند.
کد مطلب 1122496

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