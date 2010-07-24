همسویی آشکار سازمان ملل با رویکرد رژیم صهیونیستی در قبال غزه

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، پس از تهدیدهای رژیم صهیونیستی مبنی بر حمله نظامی به کاروان کمکی اعزامی از لبنان برای غزه، سازمان ملل متحد خواستار ارسال این کمکها از راه زمینی شد.

"مارتین نسیرکی" سخنگوی دبیرکل سازمان ملل متحد با بیان این مطلب مدعی شد: مسیرهای امنی برای رساندن این کمکها به غزه وجود دارد و اولویت ما بر این است که چنین کمکهایی از این راهها به دست مردم غزه برسد.

این در حالی است که رژیم صهیونیستی با اشاره به عزیمت کاروان کمکی جدیدی از سوی لبنان بسوی سواحل غزه، اعلام کرده از هیچ اقدامی برای جلوگیری از شکسته شدن محاصره غزه فروگذار نخواهد کرد.

"گابریلا شالو" نماینده رژیم صهیونیستی در سازمان ملل متحد با نگارش نامه ای به "بان کی مون" مدعی شده که تل آویو حق خود را در ممانعت از رسیدن کاروانهای کمکی به غزه محفوظ می داند.

وی حتی پار ار این نیز فراتر گذاشته و ادعا کرده که چنین کاروانهایی حامل سلاح و مهمات برای حماس هستند. در این نامه بدون توجه به واکنشهای جهانی به حمله نظامیان صهیونیست به کاروان آزادی، هشدار داده شده که این رژیم آماده متوقف کردن هر کاروان کمکی دیگری به غزه است.