دعوتم به تیم ملی هندبال نمایشی بود

فرید علیمرادی در گفتگو با خبرنگار مهر در کرمان گفت: دعوت من به اردوی تیم ملی فورمالیته بود و من در تستهای آمادگی بدنی بهترین بودم اما درنهایت پس از 18 سال از ترکیب کنار گذاشته شدم.

وی با انتقاد از بی نظمی در فدراسیون هندبال گفت: نکته جالب این است که دروازه بانهای فولاد هر سه به تیم ملی دعوت شدند درحالیکه دو دروازه بان آنها دروازه بانهایی بودند که اصلا در لیگ بازی نکرده اند و جزء ذخیره ها بودند.

وی یادآورشد: بحث بر سر این است که مربی تیم ملی که سرمربی تیم فولاد سپاهان است همه کاره تیم ملی است و حتی سرپرست فدراسیون نیز هیچ کاره است.

وی گفت: حبیبی مربی تیم ملی حتی انتخاب سرمربی تیم ملی را به دست گرفت و دعوت "کلیم اف" سرمربی خارجی به ایران با نظر وی بود و فدراسیون در این مسئله دخالتی نداشت بلکه وی با کلیم اف در بازیهای آسیایی آشنا شده و وی را به ایران دعوت کرده است.

وی با اشاره به سابقه 18ساله خود در تیم ملی گفت: من در تمام بازیهای آسیایی با تیم بودم و حتی در زمان کسب عنوان سومی آسیا در دوحه نیز در کنار تیم بودم، ولی حالا به دلیل اینکه مربی تیم ملی فولادی است تمام دروازه بانهای تیم خود را در جمع پنج دروازه بان دعوت شده به اردوی تیم ملی جای داده و من و دروازه بانانی شبیه مرا که کارمان در لیگ عالی بوده کنار گذاشته شدیم.

علیمرادی که سابقه بازی با تیم شهرداری و تیمهای اصفهانی را نیز در کارنامه دارد گفت: اگر بازیکنی عضو تیم فولاد باشد به تیم ملی راه پیدا می کند، در غیر اینصورت خبری از ملی پوش شدن نیست و در حال حاضر هم 10تا15نفر از بازیکنان تیم فولاد در اردوی تیم ملی هستند درحالی که از تیم سوم لیگ یعنی مس کرمان تنها "ظهرابی" در اردوی تیم ملی است.

وی که از سال 71 تاکنون پیراهن تیم ملی را به تن کرده است گفت: چیزی که مرا اذیت می کند این است که مربی تیم ملی از چند روز قبل از دعوت من به اردوی تیم ملی به من زنگ زد و دائما می گفت مشکلی برای آمدن نداری؟ مطمئنی می توانی بیایی؟ و چند روز بعد که دعوت شدم با روشی عجیب کنار زده شدم.

علیمرادی با اشاره به اینکه مسئولین تیم مس انتقاد خود را به گوش سرپرست فدراسیون رسانده اند گفت: این کارها بی فایده بود و سرپرست فدراسیون آقای کوزه گری هم کاری نتوانست بکند.

وی گفت: فقط برای خودم متاسفم که عمرم را در هندبال ایران هدر دادم الان دو دور است که من در اردوی تیم ملی حضور ندارم آن هم فقط بخاطر باند و باند بازیهایی که بعضی ها در تیم ملی راه می اندازند.

پیش از این فرید علیمرادی در لیست دعوتی های تیم ملی قرار داشت که به همراه دیگر دروازه بان مس از این لیست خط خوردند.