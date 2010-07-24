آمریکا بدنبال گسست قومی مذهبی در ایران است

به گزاش خبرنگار مهر در خرم آباد، مصطفی محمد نجار روز شنبه در مراسم معارفه استاندار لرستان در محل مرکز تربیت معلم علامه طباطبایی خرم آباد با اشاره به جابجایی برخی از استانداران، اظهار داشت: وقتی دولت می خواهد برنامه های جدیدی را اجرا کند دست به تغییر استانداران می زند.

وی با اشاره به حضور حبیب الله دهمرده در استان لرستان، بیان داشت: ما انتظار داریم وی علاوه بر استمرار راه استاندار قبلی روند توسعه در این استان را سرعت ببخشد.

وزیر کشور با اشاره به سوابق دکتر دهمرده، افزود: استاندار جدید لرستان دارای سوابق خوب مدیریتی در استانهای سیستان و بلوچستان و کرمان است.

اجرای مصوبات کارگروه توسعه لرستان پیگیری می شود

نجار همچنین در با تاکید بر اینکه دولت از استاندار در راستای توسعه استان حمایت می کند، تصریح کرد: همچنین به منظور اجرایی شدن مصوبات کارگروه توسعه استان پیگیری های لازم صورت می گیرد.

وی برگزاری جلسه کارگروه توسعه در اواخر سال گذشته را یکی از دلایل تاخیر در اجرای مصوبات آن دانست و گفت: تلاش می شود در قالب بودجه های متفرقه و بودجه سال 90 این مصوبات رنگ اجرایی به خود بگیرد.

وزیر کشور همچنین در بخش دیگری از سخنان خود با تاکید بر اینکه ما باید خدا را شاکر باشیم که در نظامی زندگی می کنیم که دارای امتیازات و ویژگیهای خاصی است، افزود: این امتیازات موجب برتری نظام مقدس جمهوری اسلامی شده است.

نجار با تاکید بر اینکه جمهوری اسلامی ایران در همه عرصه ها حرفی برای گفتن دارد، بیان داشت: نظام مقدس جمهوری اسلامی یک نظام ارزشی مبتنی بر راه انبیاء و ارزش های ناب اسلام است.

دشمن با تشکیل شبکه های اجتماعی در قالب جنگ نرم به ایجاد تردید در میان مردم روی آورده است

وی با تاکید بر اینکه نظام جمهوری اسلامی در سی سال گذشته با موفقیت های مختلف کارآمدی خود را نشان داده است، بیان داشت: در حال حاضر با توجه به جایگاه ویژه ایران در دنیا دشمنان به دنبال مقابله با این نظام مقدس هستند.

وزیر کشور با بیان اینکه دشمنان هر روز طراحی های جدیدی علیه نظام جمهوری اسلامی ایران می کنند، ادامه داد: از ابتدای پیروزی انقلاب اسلامی ایران ما شاهد توطئه های دشمنان بوده ایم که اوج آن در جنگ تحمیلی بوده است.

نجار با اشاره به حرکات دشمنان در زمینه جنگ نرم علیه انقلاب اسلامی ایران، گفت: در حال حاضر دشمن با تشکیل شبکه های اجتماعی در قالب جنگ نرم به ایجاد تردید در میان مردم روی آورده است.

وی با اشاره به جریانات بعد از انتخابات در قالب تهدیدات نرم دشمن، بیان داشت: خوشبختانه این توطئه نیز به خاطر هوشیاری ملت بزرگ ایران و رهبری هوشمند و فرزانه انقلاب اسلامی ناکام ماند.

آمریکا به دنبال "گسست قومی مذهبی" در ایران است

وزیر کشور همچنین به حادثه هفته قبل زاهدان اشاره کرد و بیان داشت: حادثه زاهدان نشان می دهد که استکبار جهانی از ملت ایران و از همه مسلمانان دنیا و آزادگان بشریت ضربه خورده است.

نجار با یادآوری اینکه استکبار جهانی با همه امکانات خود هنوز نتوانسته است از بحران غزه خود را نجات دهد، یادآور شد: امروز همه سیاست های استکبار در جای جای دنیا از جمله عراق، فلسطین، افغانستان و ... شکست خورده است.

وی یکی از راهبردهای کلان آمریکا را اختلاف افکنی بین شیعه و سنی دانست و بیان داشت: روی این کار به صورت بلند مدت برنامه ریزی کرده اند.

وزیر کشور ادامه داد: این طراحی های عملیاتی از جمله حادثه زاهدان در راستای همان راهبرد کلان است.

نجار با تاکید بر اینکه آمریکا به دنبال "گسست قومی مذهبی" در ایران است، افزود: بنابر این در این راستا افرادی چون ریگی را تربیت کرده اند تا دست به این اقدامات هولناک بزنند.

وی یادآور شد: البته حضور پرشور مردم زاهدان اعم از شیعه و سنی در مراسم تشییع جنازه شهدای حادثه تروریستی اخیر پاسخی محکم به استکبار جهانی و ایادی آن بود.

وزیر کشور با تاکید بر اینکه ما باید قدردان مردم وفادار ایران اسلامی باشیم، عنوان کرد: در طول سی سال اخیر هر جا مشکلی به وجود آمده مردم به صحنه آمده اند.

نجار با اشاره به حضور پرشور مردم در راهپیمایی نهم دیماه، بیان داشت: حضور پرشور مردم در این راهپیمایی تیر خلاصی به مغز فتنه بود.

دور سوم سفر هیئت دولت به لرستان به زودی برگزار می شود

وی در بخش دیگری از سخنان خود به سفرهای استانی دولت اشاره کرد و گفت: ما نمی گوئیم که همه مصوبات دولت به صورت کامل عمل شده است چرا همیشه در کارها کم و کاست وجود دارد.

نجار ادامه داد: ولی مقایسه فعالیت های چند سال اخیر با گذشته نشان می دهد که کارهای زیادی انجام شده است.

وی با اشاره به پیشرفت بالای 90 درصدی مصوبات دور اول سفر و پیشرفت 65 درصدی مصوبات دور دوم سفر به لرستان، افزود: پیگیری خواهیم کرد تا بقیه مصوبات سفرهای هیئت دولت در لرستان اجرایی شود.

وزیر کشور تصریح کرد: همچنین به زودی دور سوم سفر هیئت دولت به لرستان پس از استقرار استاندار جدید برگزار خواهد شد.

نجار بر ضرورت پیگیری مصوبات سفرهای استانی در لرستان تاکید کرد و گفت: این مصوبات یک سند است که برای تصویب آنها صدها ساعت کار کارشناسی صورت گرفته است.

مسئله بیکاری در کشور نگران کننده است

نجار راهبرد اصلی دولت را خدمت به مردم دانست و گفت: یکی از نگرانی هایی که امروز در کشور وجود دارد مسئله بیکاری است که باید در این زمینه کار بیشتری صورت گیرد.

وی با یادآوری اینکه جوانان ما امروز فارغ التحصیل شده و جویای کار هستند، تصریح کرد: باید شرایط و امکانات لازم در این زمینه فراهم شود.

وزیر کشور همچنین در ادامه سخنان خود از مردم لرستان به عنوان مردمی ولایتمدار و مبارز یاد کرد و گفت: مردم این استان همواره در همه عرصه های دفاع از انقلاب و ولایت حضور داشته اند که نمود آن را می تواند در 21 هزار شهید، جانباز و آزاده این استان مشاهده کرد.

نجار با اشاره به قرارگیری خرم آباد در مسیر جبهه های جنوب، تصریح کرد: استان لرستان همواره در طول دفاع مقدس در معرض حمله های دشمن بوده است.

وی از لرستان به عنوان مایه افتخار و عزت نظام یاد کرد و گفت: به لحاظ امنیتی ما نگرانی از بابت لرستان نداریم ولی باید روی دغدغه های امنیتی در این استان کار شود.

شاه بیت کار در استان لرستان توجه به سرمایه گذاری است

وزیر کشور با تاکید بر اینکه لرستان دارای قابلیت های فراوانی است، تصریح کرد: دولت روی این قابلیت ها حساب ویژه کرده است.

نجار همچنین در بخش دیگری از سخنان خود ضمن توصیه هایی به استاندار جدید لرستان، گفت: توجه ویژه به مسائل فرهنگی و هویتی در این استان باید در دستور کار قرار گیرد.

وی با تاکید بر توجه به آداب و سنت هر منطقه، افزود: باید توجه ویژه ای به خرده فرهنگ ها در لرستان صورت گیرد.

وزیر کشور همچنین با اشاره به مسئله بیکاری در لرستان، گفت: با توجه به تصمیم دولت برای ایجاد یک میلیون و 100 هزار شغل در کشور امیدواریم که سهم استان در این زمینه محقق شود.

نجار همچنین بر ضرورت برنامه ریزی برای جذب سرمایه گذاری داخلی تاکید کرد و گفت: شاه بیت کار در استان لرستان توجه به سرمایه گذاری است.

وی با تاکید بر اینکه نباید فقط به اعتبارات دولتی اکتفا کرد، افزود: اگر شرایط لازم را برای ورود سرمایه گذاران فراهم کنیم به طور قطع روند سرمایه گذاری متحول خواهد شد.

باید شاخص های امنیتی کشور از وضعیت موجود ارتقا پیدا کند

وزیر کشور همچنین به دیگر توصیه ها به استاندار لرستان اشاره کرد و گفت: فرهنگ سازی در زمینه تحقق دولت الکترونیک، استفاده از توانمندی های بانوان و مقاوم سازی مسکن روستایی از جمله مواردی است که باید در لرستان مورد توجه قرار گیرد.

نجار توجه به دولت الکترونیک را زمینه ساز صرفه جویی در وقت و سرعت کار شد و افزود: در بین 30 استان کشور تاکنون استانهای خراسان رضوی، بوشهر و تبریز در این زمینه خوب کار کرده اند.

وی همچنین بر ضرورت جمع آوری سلاح های غیرمجاز در استان تاکید کرد و گفت: ما جزو امن ترین کشورهای منطقه هستیم.

وزیر کشور با تاکید بر اینکه کم ترین ناامنی هم در کشور پذیرفته نیست، تصریح کرد: باید شاخص های امنیتی از وضعیت موجود ارتقا پیدا کند.

اجرای قانون هدفمند کردن یارانه ها در شش ماه دوم سالجاری

نجار در بخش دیگری از سخنان خود با تاکید بر ضرورت هوشیاری و رصد مسائل مربوط به قانون هدفمند کردن یارانه ها، عنوان کرد: این قانون در شش ماه دوم سالجاری اجرا می شود.

وی از هدفمند کردن یارانه ها به عنوان کار مهم دولت یاد کرد و بیان داشت: اجرای این قانون در راستای رفع بی عدالتی در کشور است.

وزیر کشور عدالت را شعار محوری انقلاب اسلامی دانست و افزود: هدفمند کردن یارانه ها یکی از گام های اساسی در این زمینه است.

نجار به برخی تبلیغات منفی در زمینه اجرای طرح هدفمند کردن یارانه ها اشاره کرد و گفت: برخی مردم را در این زمینه نگران می کنند در حالی که این طور نیست.

وی ادامه داد: با در نظر گرفتن کلیه تمهیدات لازم و با کمترین مشکلی طرح هدفمند شدن یارانه ها اجرا می شود.