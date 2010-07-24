270 طرح در کارگروه اشتغال کهگیلویه و بویراحمد به تصویب رسید

به گزارش خبرنگار مهر در یاسوج، قوام نوذری عصر شنبه در نشست کارگروه اشتغال و سرمایه گذاری استان، افزود: کارگروه اشتغال و سرمایه گذاری باید با شدت و جدیت تمام به مسئله استغال و سرمایه گذاری و به برون سپاری کارها بپردازد.

وی اظهار داشت: همه دستگاهها باید به کمک هم در بحث فراهم کردن نیازها، ضرورتهای اولیه، انجام خدمات، مسائل زیر ساختی، با توجه به قوانین و دستور العملها و استفاده از مشوقها و دیگرمجموعه عوامل تلاش کنند تا فرصتهای جدیدی را برای افزایش سرمایه گذاری و اشتغال در استان بوجود آورند.

وی تصریح کرد: شورای اداری استان هم باید جدی تر از کارگروه اشتغال و سرمایه گذاری وارد این عرصه شود و از هر امکانی که ایجاد فرصت برای سرمایه گذاری، اشتغال و تولید می شود، استفاده کند.

استاندار بیان کرد: بخش خصوصی نیز باید بیش از همیشه به تحرک درآید و از منابع و مجموعه امکانات استان و حمایتهایی که می شود، استفاده کند و هم خود را تقویت نماید و هم به وضعیت اشتغال و تولید سامان بخشد.

نوذری، همچنین در خصوص آوردن منابع و سرمایه از بانکهای توسعه اسلامی و بانک جهانی تاکید کرد و گفت: تمام دستگاههای اجرایی در هر طرح سرمایه گذاری خود می توانند با کمک وزارتخانه و یا سازمان مربوطه طرحهای خود را اولویت بندی و از تسهیلات بانک توسعه اسلامی استفاده کنند.

وی یاد آور شد: طرحهایی که به این منظور ارائه می شود باید حجم سرمایه گذاری آنها 10 تا 100 میلیون دلار باشد و در مدت زمان کوتاهی به بهره برداری برسند.

یکهزار و 632 بنگاه اقتصادی در استان یارانه دریافت می کنند

مدیرکل کار و امور اجتماعی استان نیز گفت: دولت مبلغ 66 میلیارد و 270میلیون ریال یارانه برای کمک به یکهزارو 632 طرح بنگاههای اقتصادی استان به کهگیلویه وبویراحمد اختصاص داده است.

مسعود باستانی افزود: بنگاههای اقتصادی که تاکنون یارانه دریافت نکرده اند برای دریافت یارانه ها هر چه سریعتر به دبیرخانه کارگروه اشتغال و سرمایه گذاری مراجعه نمایند.

وی اظهار داشت: تاکنون صاحبان یکهزار و 406طرح مبلغ 42میلیارد و 20میلیون ریال یارانه دریافت کرده اند و هنوز برخی از صاحبان طرحها برای دریافت یارانه مراجعه نکرده اند.

وی یادآور شد: قانون ساماندهی و حمایت از مشاغل خانگی ویژه روستاییان هم ابلاغ شده و اعتبار ویژه ای هم در این زمینه منظور گردیده است و همه دستگاههای اجرای باید در تحقق این مهم تلاش جدی داشته باشند.

باستانی بیان کرد: ستاد ساماندهی مشاغل خانگی نیز ساماندهی می شود وهمچنین آموزشهای فنی و حرفه ای بر حسب نیاز استان انجام خواهد شد.