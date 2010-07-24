بازگشت مجتبی جباری به تمرینات/ قربانی کردن یک راس گوسفند برای موفقیت

به گزارش خبرنگار مهر، تمرین امروز شنبه آبی پوشان در زمین شماره 3 ورزشگاه آزادی در شرایطی برگزار شد که مجتبی جباری به تمرینات بازگشت و به طور اختصاصی برنامه های کادر فنی و پزشکی را انجام داد.
* در تمرین امروز فیلیپ دسوزا هافبک برزیلی تیم استقلال تهران با 15 دقیقه تاخیر خود آمد. علت دیرآمدن دسوزا سفر به بندرانزلی جهت انجام کار مالیاتی بود.
* فرهاد مجیدی مهاجم تیم استقلال امروز نیز در تمرینات حضور پیدا کرد و پس از حدود 20 دقیقه کار گروهی با بازیکنان در ادامه زیر نظر بهزاد نوشادی بدنساز این تیم به طور انفرادی تمرین کرده و حدود 15 دقیقه زودتر از بقیه بازیکنان تمرین را تمام کرد.
* حدود 300 تن از هواداران تیم استقلال در تمرین امروز حضور داشتند و شاهد تمرین این تیم بودند.
* حدود 30 تن از نوجوانان تیم فوتبال شهرداری نورآباد ممسنی از استان فارس در تمرین استقلال حضور داشته و با بازیکنان عکس گرفته و به شدت آنان را تشویق کردند.
* تعدادی از هواداران قدیمی تیم استقلال تهران در ابتدای تمرین یک راس گوسفند جهت سلامتی بازیکنان و موفقیت آنها قربانی کردند.
* در بخش پایانی تمرین مهاجمین و هافبک های تیم زیر نظر بهتاش فریبا به زدن شوت از راه دور پرداختند و دروازه بانان باید تمامی توپ ها را دفع می کردند.
استقلال روز یکشنبه و قبل از عزیمت به تبریز برای اولین بازی خود در لیگ دهم مقابل شهرداری تبریز از ساعت 15 به مدت یک ساعت یک تمرین سبک را برگزار خواهد کرد.
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