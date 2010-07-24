طرح ساماندهی اتباع خارجی تهیه شد/ اصلاح قانون احزاب در مراحل نهایی

به گزارش خبرنگار مهر در خرم آباد، مصطفی محمد نجار ظهر شنبه در حاشیه مراسم معارفه استاندار لرستان در محل مرکز تربیت معلم علامه طباطبایی خرم آباد در پاسخ به سوالات خبرنگار مهر اظهار داشت: طرح جامع ساماندهی اتباع بیگانه در وزارت کشور تهیه شده است.

وی از تصویب نهایی این طرح خبر داد و بیان داشت: مقدمات اجرای این طرح نیز در حال فراهم شدن است.

وزیر کشور همچنین در پاسخ به سئوال دیگر مهر در مورد اصلاح قانون احزاب در کشور، یادآور شد: در وزارت کشور کمیسیون ماده 10 متولی اصلاح قانون احزاب است که دارد موضوع را پیگیری می کند.

نجار ادامه داد: تاکنون برای اصلاح قانون احزاب با نخبگان و صاحب نظران مختلف مشورت های لازم صورت گرفته است و بر اساس این مشورت ها اصلاح قانون در دستور کار قرار گرفته است.

وی از تنظیم این قانون با نظر کارشناسان خبر داد و ابراز امیدواری کرد به زودی موارد اصلاحی قانون برای طرح در مجلس محیا شود.

وزیر کشور در ادامه سخنان خود در پاسخ به سوال دیگر خبرنگار مهر در مورد بحث زلزله تهران و انتقال وزارتخانه ها، عنوان کرد: برنامه های مفصلی در این زمینه در دولت دنبال می شود.

نجار ادامه داد: با توجه به اینکه تهران روی گسل قرار دارد به لحاظ امنیت و بحران های ناشی از زلزله باید مورد توجه قرار گیرد.

وی با تاکید بر اینکه باید ما به عنوان مسئولان و متولیان امر به فکر این موضوع باشیم، تصریح کرد: در این راستا ما باید همیشه آماده مقابله با زلزله احتمالی باشیم.

وزیر کشور با بیان اینکه کارگروههای لازم در این زمینه تشکیل شده است، عنوان کرد: در این کارگروهها ما برای سبک سازی جمعیت تهران بحث انتقال برخی وزارتخانه ها، ادارات و کارکنان را مطرح و در این زمینه برنامه ریزی کرده ایم.

نجار بدون اشاره به نام وزارتخانه ها، تصریح کرد: در این راستا یکسری از دستگاهها و وزارتخانه ها آمادگی خود را برای انتقال اعلام کرده اند.