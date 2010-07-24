25 میلیون ساعت آموزش فنی و حرفه ای به کارآموزان مازنی ارائه می شود

به گزارش خبرنگار مهر در نور، عبدالرضا شریعت نژاد عصر شنبه در همایش روز ملی مهارت در سالن پیامبر اعظم (ص) نور گفت: فعالیت آموزشگاه های موازی در قالب اوقات فراغت، طرح هجرت و... مهمترین مشکل امروز مرکز آموزش فنی و حرفه ای است.

وی خاطر نشان کرد: بر اساس ابلاغیه سازمان ملی مهارت از این پس متولی تمامی آموزش های مهارتی تنها سازمان آموزش فنی و حرفه ای خواهد بود.

شریعت نژاد با بیان اینکه امسال 25 میلیون ساعت آموزش مهارت به کارآموزان داده خواهد شد، افزود: بیش از 20 میلیون ساعت آن از طریق آموزشگاه های آزاد انجام می شود.

وی کمی سازی آموزشگاه ها را یکی دیگر از مشکلات آموزش های فنی و حرفه بیان کرد و گفت: اداره کل آموزش و فنی و حرفه ای استان کیفی سازی آموزشهای مهارتی را در پیش گرفته است.

مدیر کل آموزش فنی وحرفه ای مازندران همچنین بر ایجاد نوآوری و خلاقیت آموزشگاه های آزاد مازندران در مهارت تاکید کرد.

احمد ناطق نوری، نماینده مردم نور ومحمودآباد در مجلس شورای اسلامی نیز نبود فضای آموزشی برای خواهران را یکی از دغدغه های اصلی شهرستان نور در بخش آموزش فنی و حرفه ای بیان کرد.

