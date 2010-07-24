حمایت از فعالان حوزه نشر فارس به سمت توزیع بن کارت کتاب هدایت می شود

به گزارش خبرنگار مهر در شیراز، منصور طبیعی بعد از ظهر شنبه در گفتگو با خبرنگاران افزود: فرهنگ استفاده از بن کارت خرید کتاب باید در جامعه نهادینه شود زیرا با تحقق مناسب این امر، حوزه نشر قوت خاصی می گیرد و بسیاری از مشکلات آن حل می شود.

وی بیان کرد: حوزه نشر در کشور و در استان فارس از اولویتهای مهم دولت به شمار می رود و عمده آن با مشکلات متعددی روبرو است که با این تمرکز گرایی می توان تا حدود زیادی مشکلات این بخش و قشر را برطرف کرد.

مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان فارس اضافه کرد: حمایت از ناشران استان به صورت توزیع بن کارت کتاب بین اقشار فرهیخته جامعه مانند طلاب، فرهیختگان، دانشجویان، ناشران و فرهنگوران و فعالان عرصه کتاب دنبال می شود.

وی ادامه داد: درچند سال اخیر واگذاری فیلم، زینک و کاغذ به ناشران از سوی وزارت فرهنگ و ارشاد جمع آوری شده زیرا با وجود این امتیازات ناشران با مشکل هایی روبرو بودند که با حمایت های ارشاد از بن کارتها، در عمل سود مستقیم به ناشران و مصرف کننده می رسد.

طبیعی اظهار داشت: یکی از مباحث مهم استفاده از بن کارت خرید کتاب سو استفاده برخی کتاب فروشیها مانند تبدیل محتوای بن کارت به پول نقد برای مشتری بوده که این کار ضرر رساندن به ناشران و حوزه نشر است.

وی به ناشران برای مشاهده این قبیل اتفاقات اشتباه هشدار داد.